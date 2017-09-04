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Пояснили, чому у мікрорайоні ЛПЗ та на Львівській – понижений тиск води

Пояснили, чому у мікрорайоні ЛПЗ та на Львівській – понижений тиск води
Через аварійне відключення світла на каналізаційно-насосній станції №2 у Луцьку на Гнідавській та Омелянівській площадках водопідготовки здійснили заходи з пониження тиску. Тож на вулиці Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ вода з кранів наразі тече не з повною силою.

КП «Луцькводоканал» робить це з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації та затоплення енергетичного обладнання, – повідомляють на сайті міськради.

Запевняють, що працівники ПрАТ «Волиньобленерго» та КП «Луцькводоканал» вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого усунення наслідків аварійної ситуації.

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Теги: Луцькводоканал, аварія, вода, КНС, Гнідава
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