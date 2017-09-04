Пояснили, чому у мікрорайоні ЛПЗ та на Львівській – понижений тиск води





КП «Луцькводоканал» робить це з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації та затоплення енергетичного обладнання, – повідомляють на



Запевняють, що працівники ПрАТ «Волиньобленерго» та КП «Луцькводоканал» вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого усунення наслідків аварійної ситуації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварійне відключення світла на каналізаційно-насосній станції №2 у Луцьку на Гнідавській та Омелянівській площадках водопідготовки здійснили заходи з пониження тиску. Тож на вулиці Львівській та у мікрорайоні ЛПЗ вода з кранів наразі тече не з повною силою.КП «Луцькводоканал» робить це з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації та затоплення енергетичного обладнання, – повідомляють на сайті міськради.Запевняють, що працівники ПрАТ «Волиньобленерго» та КП «Луцькводоканал» вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого усунення наслідків аварійної ситуації.

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