За крадіжку коньяку з магазину волинянин відсидить у тюрмі понад 2 роки
Сьогодні, 09:45
На Волині раніше неодноразово судимого чоловіка засудили на два роки та чотири місяці позбавлення волі за те, що він вкрав з магазину пляшку коньяку.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 10 серпня раніше неодноразово судимий обвинувачений викрав одну пляшку коньяку у формі «автомат» в магазині «Акцент», що на проспекті Дружби у Нововолинську. Вартість вкраденого становить 456 гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Чоловік розкаявся у вчиненому, при призначенні йому покарання поклався на розсуд суду.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі, приєднавши частину не відбутого покарання. Загалом за ґратами чоловік проведе два роки та чотири місяці.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 10 серпня раніше неодноразово судимий обвинувачений викрав одну пляшку коньяку у формі «автомат» в магазині «Акцент», що на проспекті Дружби у Нововолинську. Вартість вкраденого становить 456 гривень.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Чоловік розкаявся у вчиненому, при призначенні йому покарання поклався на розсуд суду.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі, приєднавши частину не відбутого покарання. Загалом за ґратами чоловік проведе два роки та чотири місяці.
Головне фото - ілюстративне.
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