вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За крадіжку коньяку з магазину волинянин відсидить у тюрмі понад 2 роки

За крадіжку коньяку з магазину волинянин відсидить у тюрмі понад 2 роки
На Волині раніше неодноразово судимого чоловіка засудили на два роки та чотири місяці позбавлення волі за те, що він вкрав з магазину пляшку коньяку.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 10 серпня раніше неодноразово судимий обвинувачений викрав одну пляшку коньяку у формі «автомат» в магазині «Акцент», що на проспекті Дружби у Нововолинську. Вартість вкраденого становить 456 гривень.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Чоловік розкаявся у вчиненому, при призначенні йому покарання поклався на розсуд суду.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі, приєднавши частину не відбутого покарання. Загалом за ґратами чоловік проведе два роки та чотири місяці.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, спиртне, суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цього дня, 6 років тому, на Майдані загинуло 40 осіб
Сьогодні, 10:08
У Луцьку жінок безкоштовно навчатимуть азам самооборони
Сьогодні, 10:06
За крадіжку коньяку з магазину волинянин відсидить у тюрмі понад 2 роки
Сьогодні, 09:45
У військовому гуртожитку повісився контрактник з Волині
Сьогодні, 09:37
Де в Луцьку купити вживане авто в кредит*
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
За вкрадений мішок з селітрою волинянин проведе за ґратами 4 з половиною роки За вкрадений мішок з селітрою волинянин проведе за ґратами 4 з половиною роки
08 жовтень, 2019, 18:13
Затримали раніше судимого 16-річного лучанина, який скоїв нові злочини Затримали раніше судимого 16-річного лучанина, який скоїв нові злочини
07 жовтень, 2019, 13:23
Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина Судили молодика, який обманом зняв гроші з картки волинянина
09 липень, 2019, 15:41
Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки Жінка, яка знімала сережки з лучанок, «сяде» на три роки
06 червень, 2019, 13:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Китаї раптово помер 29-річний український фігурист
Сьогодні, 10:32
 0
У Луцьку авто комунальників в'їхало у легковик: утворився затор на дорозі
Сьогодні, 10:20
 0
У Луцьку з молитвами та скорботною ходою вшанують Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 10:10
 0
Цього дня, 6 років тому, на Майдані загинуло 40 осіб
Сьогодні, 10:08
 0
У Луцьку жінок безкоштовно навчатимуть азам самооборони
Сьогодні, 10:06
 0
Медіа
відео
1/8