За крадіжку коньяку з магазину волинянин відсидить у тюрмі понад 2 роки





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 10 серпня раніше неодноразово судимий обвинувачений викрав одну пляшку коньяку у формі «автомат» в магазині «Акцент», що на проспекті Дружби у Нововолинську. Вартість вкраденого становить 456 гривень.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Чоловік розкаявся у вчиненому, при призначенні йому покарання поклався на розсуд суду.



Відтак, суд призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі, приєднавши частину не відбутого покарання. Загалом за ґратами чоловік проведе два роки та чотири місяці.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині раніше неодноразово судимого чоловіка засудили на два роки та чотири місяці позбавлення волі за те, що він вкрав з магазину пляшку коньяку.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що 10 серпня раніше неодноразово судимий обвинувачений викрав одну пляшку коньяку у формі «автомат» в магазині «Акцент», що на проспекті Дружби у Нововолинську. Вартість вкраденого становить 456 гривень.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Чоловік розкаявся у вчиненому, при призначенні йому покарання поклався на розсуд суду.Відтак, суд призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі, приєднавши частину не відбутого покарання. Загалом за ґратами чоловік проведе два роки та чотири місяці.Головне фото - ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію