Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Когильно, вул.: Застав’я
2. КТП-124, Л-3 9:00 - 17:00
с. Хмелів, вул.: Центральна, 45-65
3. ТП-226 9:00 - 17:00
Бар «Два кума», «Мікс», церква, магазин «Будівельник», «Дар2», «Орбіта», «Автостоянка», «Лайфсел» м. Володимир-Волинський, вул.: П.Січі, Крушельницької, 56-65
Горохівський район
2 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-609 9:00 – 17:00 - Вул.Рузаки
3 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-17 9:00 17:00 Горохівський коледж ЛНАУ – учбове господарство
ФОП Воскресенський В.П. - магазин м. Горохів:
вул. Студентська
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л04-07(частково) 10.00-16.30 ТзОВ «Мірмекс», ТзОВ «АСТЕЛІТ»(ЛАЙФСЕЛ) смт.Іваничі територія комбікормового заводу.
2 ЩТП-307 чистка траси 9.30-16.30 с.Мовників вул.Інтернаціональна, 1-50, Лісна2-10
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-329 с. Підцир’я 09:40 – 17:00 Камінь-Каширське міське споживче товариство (магазин №3), ФОП Глущук Ольга Севастянівна (магазин).
с. Підцир’я, вул. Спиридона Гнатюка, вул. Ковельська (частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-302 м. Камінь-Каширський 09:40 – 17:00 ФОП Коник Роман Іванович (склад маслозаводу), Гарбарчук Генадійц Олегович (будівля торгівлі), Нова Почта, Камінь-Каширське ВУЖКГ, вул. Ковельська, 58, 65, 67, 69, 70/А м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, вул. Матросова, пров. Кривий, пров. Некрасова
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-434 09:00-17:00
Селищна рада смт.Олика – клуб, водонапірна башня
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна - магазин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа с. Личани
вул. Молодіжна, буд. 1-12,14
вул. Визволителів,
вул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,12
Ковельський район
1.
9:00-17:00
КП "Екокомунсервіс", ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар", ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ", С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО, СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком", Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В., ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В., Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво, ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ, Церква Кругель
Дубівське СТ, ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Колотюк Ю.Г. смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Нові Кошари
с.Кругель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Готель «Світязь»
Укрдержбудекспертиза
Офісні приміщення вул. Даргомижського, 7
Мобільний звязок «Life» вул. Набережна, 10
2. 09:00-16:00
ОСББ Мазепи, 2, 4
Фірма Самфір
Музична школа Вул. Декабристів
Вул. Мазепи
Вул. Кривоноса
Вул. Кутузова
Вул. Хурсенка
Вул. Рівненська, 45-53
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Воротнів вул. Застав'є
2. 15:00 – 17:00
ТзОВ „Аміна-Волинь” (ресторан "Зелений гай"),
ТзОВ "Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ (с.Брище), с/р Рокині (с. Брище)
с. Брище
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять
2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять
3 ПЛ 04кВ КТП №317 9:00-17:00 с Масловець
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Любешів: ФОП Шоломіцький(КТП-200) , ГРП, ДП «Любешівське ЛМГ», АЗС «ВОГ»(КТП-47), Волиньгаз, «Любешівагроліс»(КТП-215), зв'язок «Лайф», ФОП Бубало О.С.(КТП-39), ФОП Пугач(КТП-177), ФОП Хвесик М.С.(КТП-177), ФОП Швайко(КТП-177), ФОП Хвесик І.М.(КТП-177), ТзОВ «Сосна», смт.Любешів вул.Я.Галана(частково), Сагайдачного(частково), Сонячна, Вишнева, Шуміка, Брестська (частково), Шолохова, 30-річчя Перемоги, Дружби, Зої Космодемянської, Відродження, Молодіжна, провул.В»язівенський, масив «Дубки», масив «Агора»
с.Зарудче, Селісок, Пожіг, Бучин, Підовчени, М.Гай, Подороб»є, Воля Любешівська (частково)
2 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-71 10:00 до 17:00 Магазини: ФОП Масюк, ФОП Лащ с. Залізниця, вул. Лісоградська(частково),.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.
8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Смідин вул. Шкільна, Калініна, Жовтнева
Турійський район
1. 13:00-17:00
10:00-12:00
ТРСТ- магазин «Промінь» , ФОП Данилюк Р.М., Данилк М.В. –магазин, насінева інспекція – адмінприміщення
центр зайнятості, с.м.т.Турійськ вул. Привокзальна, Чорновола, вул.Кармелюка
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Когильно, вул.: Застав’я
2. КТП-124, Л-3 9:00 - 17:00
с. Хмелів, вул.: Центральна, 45-65
3. ТП-226 9:00 - 17:00
Бар «Два кума», «Мікс», церква, магазин «Будівельник», «Дар2», «Орбіта», «Автостоянка», «Лайфсел» м. Володимир-Волинський, вул.: П.Січі, Крушельницької, 56-65
Горохівський район
2 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-609 9:00 – 17:00 - Вул.Рузаки
3 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-17 9:00 17:00 Горохівський коледж ЛНАУ – учбове господарство
ФОП Воскресенський В.П. - магазин м. Горохів:
вул. Студентська
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л04-07(частково) 10.00-16.30 ТзОВ «Мірмекс», ТзОВ «АСТЕЛІТ»(ЛАЙФСЕЛ) смт.Іваничі територія комбікормового заводу.
2 ЩТП-307 чистка траси 9.30-16.30 с.Мовників вул.Інтернаціональна, 1-50, Лісна2-10
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-329 с. Підцир’я 09:40 – 17:00 Камінь-Каширське міське споживче товариство (магазин №3), ФОП Глущук Ольга Севастянівна (магазин).
с. Підцир’я, вул. Спиридона Гнатюка, вул. Ковельська (частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-302 м. Камінь-Каширський 09:40 – 17:00 ФОП Коник Роман Іванович (склад маслозаводу), Гарбарчук Генадійц Олегович (будівля торгівлі), Нова Почта, Камінь-Каширське ВУЖКГ, вул. Ковельська, 58, 65, 67, 69, 70/А м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, вул. Матросова, пров. Кривий, пров. Некрасова
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-434 09:00-17:00
Селищна рада смт.Олика – клуб, водонапірна башня
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна - магазин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа с. Личани
вул. Молодіжна, буд. 1-12,14
вул. Визволителів,
вул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,12
Ковельський район
1.
9:00-17:00
КП "Екокомунсервіс", ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар", ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ", С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО, СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком", Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В., ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В., Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво, ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ, Церква Кругель
Дубівське СТ, ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Колотюк Ю.Г. смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Нові Кошари
с.Кругель
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Готель «Світязь»
Укрдержбудекспертиза
Офісні приміщення вул. Даргомижського, 7
Мобільний звязок «Life» вул. Набережна, 10
2. 09:00-16:00
ОСББ Мазепи, 2, 4
Фірма Самфір
Музична школа Вул. Декабристів
Вул. Мазепи
Вул. Кривоноса
Вул. Кутузова
Вул. Хурсенка
Вул. Рівненська, 45-53
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Воротнів вул. Застав'є
2. 15:00 – 17:00
ТзОВ „Аміна-Волинь” (ресторан "Зелений гай"),
ТзОВ "Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ (с.Брище), с/р Рокині (с. Брище)
с. Брище
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять
2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять
3 ПЛ 04кВ КТП №317 9:00-17:00 с Масловець
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Любешів: ФОП Шоломіцький(КТП-200) , ГРП, ДП «Любешівське ЛМГ», АЗС «ВОГ»(КТП-47), Волиньгаз, «Любешівагроліс»(КТП-215), зв'язок «Лайф», ФОП Бубало О.С.(КТП-39), ФОП Пугач(КТП-177), ФОП Хвесик М.С.(КТП-177), ФОП Швайко(КТП-177), ФОП Хвесик І.М.(КТП-177), ТзОВ «Сосна», смт.Любешів вул.Я.Галана(частково), Сагайдачного(частково), Сонячна, Вишнева, Шуміка, Брестська (частково), Шолохова, 30-річчя Перемоги, Дружби, Зої Космодемянської, Відродження, Молодіжна, провул.В»язівенський, масив «Дубки», масив «Агора»
с.Зарудче, Селісок, Пожіг, Бучин, Підовчени, М.Гай, Подороб»є, Воля Любешівська (частково)
2 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-71 10:00 до 17:00 Магазини: ФОП Масюк, ФОП Лащ с. Залізниця, вул. Лісоградська(частково),.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.
8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Смідин вул. Шкільна, Калініна, Жовтнева
Турійський район
1. 13:00-17:00
10:00-12:00
ТРСТ- магазин «Промінь» , ФОП Данилюк Р.М., Данилк М.В. –магазин, насінева інспекція – адмінприміщення
центр зайнятості, с.м.т.Турійськ вул. Привокзальна, Чорновола, вул.Кармелюка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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