Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Володимир-Волинський район



1. 9:00 - 17:00

с. Когильно, вул.: Застав’я

2. КТП-124, Л-3 9:00 - 17:00

с. Хмелів, вул.: Центральна, 45-65

3. ТП-226 9:00 - 17:00

Бар «Два кума», «Мікс», церква, магазин «Будівельник», «Дар2», «Орбіта», «Автостоянка», «Лайфсел» м. Володимир-Волинський, вул.: П.Січі, Крушельницької, 56-65



Горохівський район



2 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-609 9:00 – 17:00 - Вул.Рузаки

3 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-17 9:00 17:00 Горохівський коледж ЛНАУ – учбове господарство

ФОП Воскресенський В.П. - магазин м. Горохів:

вул. Студентська



Іваничівський район



1 ПЛ-10кв Л04-07(частково) 10.00-16.30 ТзОВ «Мірмекс», ТзОВ «АСТЕЛІТ»(ЛАЙФСЕЛ) смт.Іваничі територія комбікормового заводу.

2 ЩТП-307 чистка траси 9.30-16.30 с.Мовників вул.Інтернаціональна, 1-50, Лісна2-10



Камінь-Каширський район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-329 с. Підцир’я 09:40 – 17:00 Камінь-Каширське міське споживче товариство (магазин №3), ФОП Глущук Ольга Севастянівна (магазин).



с. Підцир’я, вул. Спиридона Гнатюка, вул. Ковельська (частково).

2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-302 м. Камінь-Каширський 09:40 – 17:00 ФОП Коник Роман Іванович (склад маслозаводу), Гарбарчук Генадійц Олегович (будівля торгівлі), Нова Почта, Камінь-Каширське ВУЖКГ, вул. Ковельська, 58, 65, 67, 69, 70/А м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, вул. Матросова, пров. Кривий, пров. Некрасова



Ківерцівський район



1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-434 09:00-17:00

Селищна рада смт.Олика – клуб, водонапірна башня

ФОП Мисковець Валентина Олександрівна - магазин

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт

Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа с. Личани

вул. Молодіжна, буд. 1-12,14

вул. Визволителів,

вул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,12



Ковельський район



1.

9:00-17:00

КП "Екокомунсервіс", ПрАТ "МТС УКРАЇНА"

Львівська філія ПрАТ"Київстар", ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ", С/Р Старі Кошари

Ковельське МТМО, СТзОВ"Сагайдачного"

Ковельське П-во вет.медицини

ПАТ"Укртелеком", Вол.дирекція УДППЗ

ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ФОП Зуб С.М.

ФОП Коваль С.В., ФОП Старушик Р.М.

ФОП Холонюк Ю.В., Ф/г "Кошара"

Ковельське Райво, ФОП Шворак П.Є.

Дубівське СТ, Церква Кругель

Дубівське СТ, ПАТ "Ковель-Вапно"

ФОП Колотюк Ю.Г. смт.Люблинець

с.Старі Кошари

с.Нові Кошари

с.Кругель



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк



1. 09:00-17:00

Готель «Світязь»

Укрдержбудекспертиза

Офісні приміщення вул. Даргомижського, 7

Мобільний звязок «Life» вул. Набережна, 10

2. 09:00-16:00

ОСББ Мазепи, 2, 4

Фірма Самфір

Музична школа Вул. Декабристів

Вул. Мазепи

Вул. Кривоноса

Вул. Кутузова

Вул. Хурсенка

Вул. Рівненська, 45-53



Луцький район



1. 09:00-17:00

с. Воротнів вул. Застав'є

2. 15:00 – 17:00

ТзОВ „Аміна-Волинь” (ресторан "Зелений гай"),

ТзОВ "Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ (с.Брище), с/р Рокині (с. Брище)

с. Брище



Любомльський та Шацький райони



1 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять

2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять

3 ПЛ 04кВ КТП №317 9:00-17:00 с Масловець



Любешівський район



1. 10:00 - 17:00

Любешів: ФОП Шоломіцький(КТП-200) , ГРП, ДП «Любешівське ЛМГ», АЗС «ВОГ»(КТП-47), Волиньгаз, «Любешівагроліс»(КТП-215), зв'язок «Лайф», ФОП Бубало О.С.(КТП-39), ФОП Пугач(КТП-177), ФОП Хвесик М.С.(КТП-177), ФОП Швайко(КТП-177), ФОП Хвесик І.М.(КТП-177), ТзОВ «Сосна», смт.Любешів вул.Я.Галана(частково), Сагайдачного(частково), Сонячна, Вишнева, Шуміка, Брестська (частково), Шолохова, 30-річчя Перемоги, Дружби, Зої Космодемянської, Відродження, Молодіжна, провул.В»язівенський, масив «Дубки», масив «Агора»

с.Зарудче, Селісок, Пожіг, Бучин, Підовчени, М.Гай, Подороб»є, Воля Любешівська (частково)

2 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-71 10:00 до 17:00 Магазини: ФОП Масюк, ФОП Лащ с. Залізниця, вул. Лісоградська(частково),.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ

Вимкнень споживачів не заплановано.



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район



1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.

2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.

3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.

4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.

5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..

6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.

7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.

8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.



Старовижівський район



1. 10:00 - 17:00

с. Смідин вул. Шкільна, Калініна, Жовтнева



Турійський район



1. 13:00-17:00



10:00-12:00



ТРСТ- магазин «Промінь» , ФОП Данилюк Р.М., Данилк М.В. –магазин, насінева інспекція – адмінприміщення

центр зайнятості, с.м.т.Турійськ вул. Привокзальна, Чорновола, вул.Кармелюка





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 - 17:00с. Когильно, вул.: Застав’я2. КТП-124, Л-3 9:00 - 17:00с. Хмелів, вул.: Центральна, 45-653. ТП-226 9:00 - 17:00Бар «Два кума», «Мікс», церква, магазин «Будівельник», «Дар2», «Орбіта», «Автостоянка», «Лайфсел» м. Володимир-Волинський, вул.: П.Січі, Крушельницької, 56-652 ПЛ-0.4 кВ від ЩТП-609 9:00 – 17:00 - Вул.Рузаки3 ПЛ-0.4 кВ від ЗТП-17 9:00 17:00 Горохівський коледж ЛНАУ – учбове господарствоФОП Воскресенський В.П. - магазин м. Горохів:вул. Студентська1 ПЛ-10кв Л04-07(частково) 10.00-16.30 ТзОВ «Мірмекс», ТзОВ «АСТЕЛІТ»(ЛАЙФСЕЛ) смт.Іваничі територія комбікормового заводу.2 ЩТП-307 чистка траси 9.30-16.30 с.Мовників вул.Інтернаціональна, 1-50, Лісна2-101. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-329 с. Підцир’я 09:40 – 17:00 Камінь-Каширське міське споживче товариство (магазин №3), ФОП Глущук Ольга Севастянівна (магазин).с. Підцир’я, вул. Спиридона Гнатюка, вул. Ковельська (частково).2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-302 м. Камінь-Каширський 09:40 – 17:00 ФОП Коник Роман Іванович (склад маслозаводу), Гарбарчук Генадійц Олегович (будівля торгівлі), Нова Почта, Камінь-Каширське ВУЖКГ, вул. Ковельська, 58, 65, 67, 69, 70/А м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, вул. Матросова, пров. Кривий, пров. Некрасова1 ПЛ-0,4 кВ від ТП-434 09:00-17:00Селищна рада смт.Олика – клуб, водонапірна башняФОП Мисковець Валентина Олександрівна - магазинКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктВідділ освіти Ківерцівської РДА - школа с. Личанивул. Молодіжна, буд. 1-12,14вул. Визволителів,вул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,121.9:00-17:00КП "Екокомунсервіс", ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Львівська філія ПрАТ"Київстар", ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ", С/Р Старі КошариКовельське МТМО, СТзОВ"Сагайдачного"Ковельське П-во вет.медициниПАТ"Укртелеком", Вол.дирекція УДППЗПрАТ "МТС УКРАЇНА", ФОП Зуб С.М.ФОП Коваль С.В., ФОП Старушик Р.М.ФОП Холонюк Ю.В., Ф/г "Кошара"Ковельське Райво, ФОП Шворак П.Є.Дубівське СТ, Церква КругельДубівське СТ, ПАТ "Ковель-Вапно"ФОП Колотюк Ю.Г. смт.Люблинецьс.Старі Кошарис.Нові Кошарис.КругельВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00Готель «Світязь»УкрдержбудекспертизаОфісні приміщення вул. Даргомижського, 7Мобільний звязок «Life» вул. Набережна, 102. 09:00-16:00ОСББ Мазепи, 2, 4Фірма СамфірМузична школа Вул. ДекабристівВул. МазепиВул. КривоносаВул. КутузоваВул. ХурсенкаВул. Рівненська, 45-531. 09:00-17:00с. Воротнів вул. Застав'є2. 15:00 – 17:00ТзОВ „Аміна-Волинь” (ресторан "Зелений гай"),ТзОВ "Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ (с.Брище), с/р Рокині (с. Брище)с. Брище1 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять3 ПЛ 04кВ КТП №317 9:00-17:00 с Масловець1. 10:00 - 17:00Любешів: ФОП Шоломіцький(КТП-200) , ГРП, ДП «Любешівське ЛМГ», АЗС «ВОГ»(КТП-47), Волиньгаз, «Любешівагроліс»(КТП-215), зв'язок «Лайф», ФОП Бубало О.С.(КТП-39), ФОП Пугач(КТП-177), ФОП Хвесик М.С.(КТП-177), ФОП Швайко(КТП-177), ФОП Хвесик І.М.(КТП-177), ТзОВ «Сосна», смт.Любешів вул.Я.Галана(частково), Сагайдачного(частково), Сонячна, Вишнева, Шуміка, Брестська (частково), Шолохова, 30-річчя Перемоги, Дружби, Зої Космодемянської, Відродження, Молодіжна, провул.В»язівенський, масив «Дубки», масив «Агора»с.Зарудче, Селісок, Пожіг, Бучин, Підовчени, М.Гай, Подороб»є, Воля Любешівська (частково)2 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-71 10:00 до 17:00 Магазини: ФОП Масюк, ФОП Лащ с. Залізниця, вул. Лісоградська(частково),.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.1. 10:00 - 17:00с. Смідин вул. Шкільна, Калініна, Жовтнева1. 13:00-17:0010:00-12:00ТРСТ- магазин «Промінь» , ФОП Данилюк Р.М., Данилк М.В. –магазин, насінева інспекція – адмінприміщенняцентр зайнятості, с.м.т.Турійськ вул. Привокзальна, Чорновола, вул.Кармелюка

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