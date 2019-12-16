Мікрорайон у Луцьку залишиться без води через аварію

У мікрорайоні Вересневе у Луцьку сьогодні, 18 лютого, не буде води через порив мережі.Про це інформує КП «Луцькводоканал».Як зазначають у повідомленні, у зв’язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі, що сталась на вулиці Мамсурова, в мікрорайоні Вересневе 18 лютого буде відсутнє водопостачання.Не буде води із 13:00 і до завершення відновлювальних робіт (орієнтовно – до 18:00).