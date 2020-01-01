Натуральні спеції та вакуум: як коптять м’ясо у «Там Там Сімейні традиції». ФОТО*

У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» особливої уваги заслуговує продукція власного виробництва. Контроль якості, традиційна рецептура та великий асортимент виробів – ось те, над чим технологи гіпермаркету працюють щодня.Власне виробництво у «Там Там Сімейні традиції» представлене цехами: охолоджене м’ясо, коптильня, пекарсько-кондитерський цех, гаряча та холодна кулінарія.Гордістю «Там Там Сімейні традиції» є коптильня.«Ми коптимо м’ясо, курку, язики, філе, ковбаси… Загалом у нас є 60 позицій копчення», - розповіли у гіпермаркеті.Коптять м’ясо на натуральних складниках – щепі фруктових дерев (груша, вишня). Продукція перед копченням маринується у натуральних спеціях. Час маринування та копчення виробів залежить від технології приготування певного виду м’яса.Копчення виробів відбувається у коптильному вакуумному апараті Rex Pol польського виробництва, який призначений для гарячого та холодного копчення.У гіпермаркеті розповіли, що продукція щодня свіжа, бо відвідувачі знають, що вона смачна та якісна, відтак розкуповують її швидко.«Ми працюємо на гостя, саме тому якість та свіжість виробів для нас не першому місці. Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!» - додали у «Там Там Сімейні традиції».