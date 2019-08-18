У Рівному викладачка торгувала наркотиками

В Рівному спіймали жінку, яка продавала наркотичні речовини. 32-річна рівнянка - педагог.17 лютого, 32-річна рівнянка продала психотропну речовину метамфетамін за 600 гривень. Аналогічну речовину виявили у неї поліцейські і під час обшуку за місцем проживання, - повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.Оперативну закупку провели працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції. Близько 21 години на вулиці Олени Теліги обласного центру місцева жителька продала шість доз метамфетаміну.Крім того, під час санкціонованого обшуку в квартирі рівнянки поліцейські виявили та вилучили ще один пакетик із метамфетаміном, а також близько 10 блістерів із пігулками.У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (збут психотропних речовин), усе вилучене скеровано на експертизу. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема й повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину.Відомо, що 32-річна рівнянка виховує малолітнього сина та викладає в одному із навчальних закладів Рівного.Санкція інкримінованої їй статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.