З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду





Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



Так, в рамках посиленої оглядової роботи щодо незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів, сьогодні вранці в пункті пропуску «Доманове» прикордонники здійснювали перевірку вантажного автомобіля української реєстрації, який слідував з Білорусі в Україну.



Під час спільного з митниками огляду серед вантажу склопакетів виявили цигарки, які переміщувались замасковано під вантаж. Наразі проводиться подальший огляд автомобіля. Про кількість тютюнових виробів та суму їх оцінки повідомлять додатково.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 20 лютого, у пункті пропуску «Доманове» прикордонники загону серед вантажу склопакетів виявили цигарки.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Так, в рамках посиленої оглядової роботи щодо незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів, сьогодні вранці в пункті пропуску «Доманове» прикордонники здійснювали перевірку вантажного автомобіля української реєстрації, який слідував з Білорусі в Україну.Під час спільного з митниками огляду серед вантажу склопакетів виявили цигарки, які переміщувались замасковано під вантаж. Наразі проводиться подальший огляд автомобіля. Про кількість тютюнових виробів та суму їх оцінки повідомлять додатково.

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