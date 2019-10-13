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З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду

З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду
Сьогодні, 20 лютого, у пункті пропуску «Доманове» прикордонники загону серед вантажу склопакетів виявили цигарки.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Так, в рамках посиленої оглядової роботи щодо незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів, сьогодні вранці в пункті пропуску «Доманове» прикордонники здійснювали перевірку вантажного автомобіля української реєстрації, який слідував з Білорусі в Україну.

Під час спільного з митниками огляду серед вантажу склопакетів виявили цигарки, які переміщувались замасковано під вантаж. Наразі проводиться подальший огляд автомобіля. Про кількість тютюнових виробів та суму їх оцінки повідомлять додатково.

З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду
З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду
З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду
З Білорусі через Волинь у вантажівці везли замасковану контрабанду





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Теги: Доманове, прикордонники, Білорусь, кордон, цигарки
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