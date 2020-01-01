Церковний конфлікт УПЦ (МП) і ПЦУ: кому віддали храм у Сусвалі. ФОТО





Спробували вирішити релігійне питання, яке переросло в конфлікти у селі Оваднівської ОТГ Сусваль, пише



Обговорення проходили в залі засідань сільської ради. Головували під час обговорення заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик, начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига та голова Оваднівської ОТГ Сергій Панасевич. Також були присутні працівники інших правоохоронних структур області, юристи, священники ПЦУ та УПЦ, серед яких - настоятелі релігійних громад у Сусвалі Сергій Місан та Богдан Гнатюк.



Під дверима 2,5 години поки йшли обговорення, чекало їх результату багато людей. Були представники від релігійнї громади ПЦУ і УПЦ. Безпеку людей забезпечувала поліція.



Рішення зустрічі озвучив людям заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик.



Отож, за рішенням суду, згідно наявних документів, храм має право використовувати для проведення богослужінь громада ПЦУ. Громада УПЦ може через суд може добиватися свого права проводити богослужіння у храмі.



На наступному тижні опис речей в храмі проведе новостворена обласна комісія, за участі представника ПЦУ і УПЦ від Сусваля. Особисті речі настоятель громади УПЦ Богдан Гнатюк має право забрати.



Храм для богослужінь, які вестиме вже священник ПЦУ, настоятель громади ПЦУ в Сусвалі Сергій Місан, відкриють 29-го лютого. Богослухіння, зазначили на круглому столі, мають повне право відвідувати прихожани УПЦ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го лютого у селі Овадне Володимир-Волинського району відбувся круглий стіл за участі священників ПЦУ і УПЦ, влади та правоохоронців.Спробували вирішити релігійне питання, яке переросло в конфлікти у селі Оваднівської ОТГ Сусваль, пише "Буг" Обговорення проходили в залі засідань сільської ради. Головували під час обговорення заступник голови Волинської ОДА, начальник ГУНП у Волинській областіта голова Оваднівської ОТГ. Також були присутні працівники інших правоохоронних структур області, юристи, священники ПЦУ та УПЦ, серед яких - настоятелі релігійних громад у СусвалітаПід дверима 2,5 години поки йшли обговорення, чекало їх результату багато людей. Були представники від релігійнї громади ПЦУ і УПЦ. Безпеку людей забезпечувала поліція.Рішення зустрічі озвучив людям заступник голови Волинської ОДАОтож, за рішенням суду, згідно наявних документів, храм має право використовувати для проведення богослужінь громада ПЦУ. Громада УПЦ може через суд може добиватися свого права проводити богослужіння у храмі.На наступному тижні опис речей в храмі проведе новостворена обласна комісія, за участі представника ПЦУ і УПЦ від Сусваля. Особисті речі настоятель громади УПЦ Богдан Гнатюк має право забрати.Храм для богослужінь, які вестиме вже священник ПЦУ, настоятель громади ПЦУ в Сусвалі Сергій Місан, відкриють 29-го лютого. Богослухіння, зазначили на круглому столі, мають повне право відвідувати прихожани УПЦ.

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