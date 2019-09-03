Волинян розповів про користь меду і скільки можна заробити на бджолах

Микола Горбач робив із центром зайнятості.



У кінці 2015 року пан Микола за сприяння служби зайнятості відкрив власну справу за напрямком «Бджолине господарство» і своє захоплення зробив основним заробітком. Сьогодні в пана Миколи сто бджолосімей, які потребують чимало уваги та догляду, повідомляє



Майбутнє – в дітях



Спадковий пасічник із селища міського типу Колки перейняв любов до бджолярської справи від свого дідуся. Тепер естафету пан Микола передає своїм дітям – синам Іллі та Антонію, а також донечці Ніці.



Син Ілля в 2019 році брав участь у всесвітніх змаганнях бджолярів, де разом із юним пасічником із Дніпропетровської області посів 5-те місце серед 29-ти країн. Ілля був наймолодшим серед юних бджолярів. Батько неабияк пишається досягненнями своїх дітей.



«Бджолярство має майбутнє», – переконаний Микола Горбач. Тож свою справу популяризує і серед підростаючого покоління – веде тематичний гурток у колківській школі. Пасіка Микли Горбача відкрита для відвідування. З радістю приймає тут дітей, розповідає про бджолярську справу, проводить майстер-класи, привчає не боятися бджіл.



Лікувальні властивості бджолопродукції



«Ми маємо вживати не лише мед, але й робити з нього інші ліки. Нічого не стоїть на місці, все розвивається, мед – це сировина, з якої можна отримати багато користі. Ніхто крім нас, пасічників, не розкаже людям про користь продуктів бджільництва», – запевняє герой рубрики.



Прополіс, маточне молочко, віск, восковий пилок і навіть мертві бджоли мають лікувальні властивості. Основна задача – розказати, що можна робити з медом і бджолопродукцією. З меду можна робити медовуху, квас і навіть пиво.



Як виявилося, корисні й личинки воскової молі. Адже вони роз’їдають оболонку туберкульозної палички. Лікувальні властивості має й прополіс – він позитивно впливає на горло, шлунок, ротову порожнину.



Із воску можна робити мазь, косметичні засоби. Він має унікальну протизапальну дію, зволожує, захищає шкіру від пересихання й лущення. Це унікальний продукт, що не має штучних, створених людиною, аналогів.



Маточне молочко містить незамінні для людини амінокислоти та вітаміни. Його рекомендують дорослим при гіпертонії, розладах травлення, стресах, у післяпологовий період, при себореї шкіри обличчя, після важких захворювань, як загально зміцнювальний засіб, для регулювання кров'яного тиску.



Мертві бджоли (або ж бджолиний підмор), перемелені на кавовій машині – лікувальна настоянка або ж чай. У бджолиному підморі є діюча речовина, яка пригнічує ріст ракових клітин. Підмор здатен пригнічувати запальні процеси, стабілізувати кров’яний тиск, проявляє цілющі дії на систему крові, стан судин, має важливе значення для підтримки рівноваги в зсіданні і протизсідання системи крові тощо.



Неабияка користь і від біовулика. Микола Горбач переконаний, що потрібно цей напрямок розвивати, якнайчастіше спати на бджолах і оздоровлюватися. Апівулик заспокійливо діє на нервову систему, нормалізує кров’яний тиск, покращує роботу серця, покращує психоемоційний стан, здійснює самокорекцію внутрішніх органів, стимулює імунітет.



Головна проблема – куди подіти мед



Найбільш болюча тема для пасічників – куди подіти мед і що зробити з бджолопродукцією. Пасічник закликає своїх колег-початківців рекламувати «солодкий» бізнес. Адже переконаний, що точно знайдуться зацікавлені цією справою.



«Нашою продукцією цікавиться світ. Ви не побачите за кордоном, щоб на продуктах бджільництва було вказане те, що це український мед. Вони наш мед забирають оптом по дешевій ціні, фасують під свою марку і продають. Ми займаємо третє місце в світі по виробництву і збуту меду, а перше місце – в Європі. Але, на жаль, останнє – по споживанню. Я думаю, що в цьому винні ми самі, адже мало розказуємо про своє заняття та про користь продукції бджільництва. Треба показувати себе і бути далекоглядними», – переконаний пан Микола.



Аби продукція була більш привабливою – її потрібно фасувати в сучасну тару. Пасіки мають бути зареєстровані. Кожну весну і осінь їх має відвідувати ветеринар. Якщо з повагою і практичним підходом ставитися до пасічництва – на одному вулику можна заробити орієнтовно 10 тисяч гривень.



Сьогодні Микола Горбач до всього ще й студент. Цього року планує захистити дипломну роботу на тему бджільництва. Не втомлюється їздити на семінари, зустрічі бджолярів, переймати досвід пасічників і впроваджувати його на власних бджолах.

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