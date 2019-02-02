Волинські студенти відвідали військову частину 14 бригади. ФОТО

Студенти ДНЗ «Нововолинський центр ПТО» завітали на екскурсію у військову частину 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це пишуть на сторінці бригади у фейсбуці.Під час візиту юнаки та дівчата переглянули фільм, присвячений 5-літтю бригади, завітавши в розташування підрозділів, побачили, як живуть військовослужбовці контрактної служби, у нашій їдальні почастувалися смачним армійським чаєм та печивом."Найбільше враження на юнацтво, певна річ, справила виставка зброї та військової техніки, яку організували для візитерів у парку бойових машин військової частини. Подив, захват, бажання спробувати себе у ролі вояків, потримати зброю в руках – емоції переповнювали.Бажаємо, аби ви й надалі так щиро й безпосередньо сприймали світ і навколишніх, шановне юнацтво. Віримо в вас і в ваше щасливе майбутнє у мирній, сильній, процвітаючій державі! Разом до Перемоги!Слава Україні", йдеться у дописі.