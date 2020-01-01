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На трасі «Київ – Чоп» – смертельна аварія: водій на BМW влетів у відбійник. ФОТО

На трасі «Київ – Чоп» – смертельна аварія: водій на BМW влетів у відбійник. ФОТО
На автодорозі Київ – Чоп неподалік села Деревач Пустомитівського району сталася смертельна аварія.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 24 лютого, близько 7:20, - інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля BMW Х5, 36-річна львів’янка, не впоралася з керуванням та здійснила зіткнення з відбійником.

На місці події працювали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та працівники інших служб поліції Львівщини.

Від отриманих травм на місці події помер пасажир автомобіля, 44-річний мешканець Львова.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

На трасі «Київ – Чоп» – смертельна аварія: водій на BМW влетів у відбійник. ФОТО
На трасі «Київ – Чоп» – смертельна аварія: водій на BМW влетів у відбійник. ФОТО


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Теги: Київ-Чоп, смертельна аварія, Львів
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