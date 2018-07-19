20-річний студент з Волині випав із вікна гуртожитку





Як повідомили



У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що близько опівночі до медиків надійшло повідомлення про травмованого чоловіка, ним виявився студент одного з вищих навчальних закладів. Як з’ясували правоохоронці, через необережність хлопець випав із вікна на третьому поверсі гуртожитку.



Відомо, що 20-річний хлопець родом з Волинської області, він навчається на 4 курсі економічного факультету у Львівському національному аграрному університеті, гуртожитки якого розташовані на вул. Тараса Шевченка у Дублянах. Зараз студент перебуває у реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на понеділок, 24 лютого, з вікна гуртожитку аграрного університету в Дублянах випав 20-річний хлопець.Як повідомили ZAXID.NE T у прес-службі Львівського національного аграрного університету, він навчається на 4 курсі економічного факультету.У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що близько опівночі до медиків надійшло повідомлення про травмованого чоловіка, ним виявився студент одного з вищих навчальних закладів. Як з’ясували правоохоронці, через необережність хлопець випав із вікна на третьому поверсі гуртожитку.Відомо, що 20-річний хлопець родом з Волинської області, він навчається на 4 курсі економічного факультету у Львівському національному аграрному університеті, гуртожитки якого розташовані на вул. Тараса Шевченка у Дублянах. Зараз студент перебуває у реанімації.

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