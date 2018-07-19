20-річний студент з Волині випав із вікна гуртожитку
Сьогодні, 19:30
У ніч на понеділок, 24 лютого, з вікна гуртожитку аграрного університету в Дублянах випав 20-річний хлопець.
Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Львівського національного аграрного університету, він навчається на 4 курсі економічного факультету.
У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що близько опівночі до медиків надійшло повідомлення про травмованого чоловіка, ним виявився студент одного з вищих навчальних закладів. Як з’ясували правоохоронці, через необережність хлопець випав із вікна на третьому поверсі гуртожитку.
Відомо, що 20-річний хлопець родом з Волинської області, він навчається на 4 курсі економічного факультету у Львівському національному аграрному університеті, гуртожитки якого розташовані на вул. Тараса Шевченка у Дублянах. Зараз студент перебуває у реанімації.
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Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Львівського національного аграрного університету, він навчається на 4 курсі економічного факультету.
У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що близько опівночі до медиків надійшло повідомлення про травмованого чоловіка, ним виявився студент одного з вищих навчальних закладів. Як з’ясували правоохоронці, через необережність хлопець випав із вікна на третьому поверсі гуртожитку.
Відомо, що 20-річний хлопець родом з Волинської області, він навчається на 4 курсі економічного факультету у Львівському національному аграрному університеті, гуртожитки якого розташовані на вул. Тараса Шевченка у Дублянах. Зараз студент перебуває у реанімації.
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