Дієтологи назвали продукти, за допомогою яких можна зміцнити імунітет





Про це розповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту



“Продукти, багаті вітаміном D, — це яйця, зварені на м’яко, жирна морська риба: оселедець, а також печінка тріски один-два рази в місяць. Якщо ми не споживаємо квашеної капусти, свіжої капусти, цибулі, петрушки, ягід, у нас може погіршуватися робота судин та імунітету”, — сказала Скиталінська.



Дієтолог зазначила, що корисними для організму людину будуть кисломолочні продукти, наприклад, кефір нормальної жирності, кисломолочні сири.



За її словами, бажано максимально зменшити вживання продуктів, які негативно впливають на імунітет, й передусім на кишківник.



“90% нашої імунної системи знаходиться саме в кишківнику. Тому потрібно вживати таку їжу, яка підвищує життєдіяльність корисних бактерій. Це їжа, яка містить багато клітковини, тобто, різноманітні овочі, як у сирому вигляді, так й у печеному, тушкованому, паровому. Трошки сирої капусти, трошки тушкованої, трошки сирого гарбуза, трошки запеченого. Тому що сирі овочі — це клітковина нерозчинна, вона відіграє функцію прискорення пасажу всього непотрібного, й не буде застою в кишківнику... А запечені, варені овочі — це розчинна клітковина — пектин, який живить мікрофлору кишківника й допомагає проабсорбувати, поглинати багато шкідливих речовин, які можуть потрапляти в організм з повітрям, утворюватися в середині кишківника”, — сказала Скиталінська.



Окрім того, дієтолог зауважила, що варто вживати продукти, які зменшують запальні процеси в організмі: це продукти, багаті Омега-3 жирними кислотами, на першому місці — насіння льону, чіа, звичайні горіхи.



"Окрім того, джерелом корисних жирів може бути оливкова олія, у невеликій кількості вершкове масло, сметана 20-25%",- додала Скиталінська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для того, щоб покращити імунітет, потрібно три умови: здоровий сон, чимало рухатися і вживати продукти, багаті вітамінами D та C, які є найбільш дефіцитними у зимово-весняний період.Про це розповіла лікар-дієтологв коментарі кореспонденту УНН. “Продукти, багаті вітаміном D, — це яйця, зварені на м’яко, жирна морська риба: оселедець, а також печінка тріски один-два рази в місяць. Якщо ми не споживаємо квашеної капусти, свіжої капусти, цибулі, петрушки, ягід, у нас може погіршуватися робота судин та імунітету”, — сказала Скиталінська.Дієтолог зазначила, що корисними для організму людину будуть кисломолочні продукти, наприклад, кефір нормальної жирності, кисломолочні сири.За її словами, бажано максимально зменшити вживання продуктів, які негативно впливають на імунітет, й передусім на кишківник.“90% нашої імунної системи знаходиться саме в кишківнику. Тому потрібно вживати таку їжу, яка підвищує життєдіяльність корисних бактерій. Це їжа, яка містить багато клітковини, тобто, різноманітні овочі, як у сирому вигляді, так й у печеному, тушкованому, паровому. Трошки сирої капусти, трошки тушкованої, трошки сирого гарбуза, трошки запеченого. Тому що сирі овочі — це клітковина нерозчинна, вона відіграє функцію прискорення пасажу всього непотрібного, й не буде застою в кишківнику... А запечені, варені овочі — це розчинна клітковина — пектин, який живить мікрофлору кишківника й допомагає проабсорбувати, поглинати багато шкідливих речовин, які можуть потрапляти в організм з повітрям, утворюватися в середині кишківника”, — сказала Скиталінська.Окрім того, дієтолог зауважила, що варто вживати продукти, які зменшують запальні процеси в організмі: це продукти, багаті Омега-3 жирними кислотами, на першому місці — насіння льону, чіа, звичайні горіхи."Окрім того, джерелом корисних жирів може бути оливкова олія, у невеликій кількості вершкове масло, сметана 20-25%",- додала Скиталінська.

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