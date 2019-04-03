«Ви круті»: замміністра проінспектувала роботу луцького ЦНАПу. ФОТО

Заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послугознайомилася з роботою луцького ЦНАПу.Зустріч за участю голови облради, секретаря міської ради, начальника Західного міжрегіонального управління міністерства юстиціївідбулася у вівторок, 25 лютого.Директор ЦНАПурозповіла, що торік центр надання адмінпослуг відвідали 270 тисяч осіб, при цьому у Луцьку проживає близько 260 тисяч.«Сьогодні лучанам не потрібно ходити в інші інстанції, оскільки ми надаємо послуги як міської влади, так і ОДА, а також територіальних органів. Є можливість навіть подати показники лічильника, а громадяни поважного віку можуть скористатися нашими окулярами», - відзначила вона. За годину роботи у вівторок луцький ЦНАП відвідали 295 людей.У ЦНАПі в комплексі функціонує не лише нова програма єМалятко, а й реєстрація нерухомості, виділення земельної ділянки та інші, наголосила Лариса Карп’як. На сьогодні ж луцький ЦНАП надає 448 послуг, кожну з яких можна оплатити за допомогою QR-коду.Своєю чергою, Григорій Пустовіт зазначив, що у ЦНАПі встановлені спеціальні скриньки задля аналізу його роботи. Лише 0,1 % зі 140 тисяч відвідувачів центру торік лишилися незадоволеними обслуговуванням. Окрім того, 24 лютого в Луцьку запрацював сіті-бот «Назар», що допомагатиме мешканцям міста у вирішенні комунальних проблем.«Дуже вдячна, що ЦНАП долучився до пілотного проекту єМалятко. Найбільше вдячна, що ви так неймовірно круто розвиваєте адміністративні послуги у центрі надання адмінпослуг. Ми у Києві завжди ставимо за приклад місто Луцьк за кількістю послуг, логістиці надання адмінпослуг. Усі, хто від вас приїжджає, приходять до нас зі здивованими очима. Іншим ЦНАПам треба на вас рівнятися», - сказала заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Людмила Рабчинська.Замміністра запропонувала луцькому ЦНАПу долучитися до надання нових послуг, зокрема, співпрацювати з військкоматами, органами виконавчої служби та Держпродспоживслужбою.