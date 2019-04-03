«Ви круті»: замміністра проінспектувала роботу луцького ЦНАПу. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Людмила Рабчинська ознайомилася з роботою луцького ЦНАПу.
Зустріч за участю голови облради Ірина Вахович, секретаря міської ради Григорія Пустовіта, начальника Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції Юрія Добоша відбулася у вівторок, 25 лютого.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що торік центр надання адмінпослуг відвідали 270 тисяч осіб, при цьому у Луцьку проживає близько 260 тисяч.
«Сьогодні лучанам не потрібно ходити в інші інстанції, оскільки ми надаємо послуги як міської влади, так і ОДА, а також територіальних органів. Є можливість навіть подати показники лічильника, а громадяни поважного віку можуть скористатися нашими окулярами», - відзначила вона. За годину роботи у вівторок луцький ЦНАП відвідали 295 людей.
У ЦНАПі в комплексі функціонує не лише нова програма єМалятко, а й реєстрація нерухомості, виділення земельної ділянки та інші, наголосила Лариса Карп’як. На сьогодні ж луцький ЦНАП надає 448 послуг, кожну з яких можна оплатити за допомогою QR-коду.
Своєю чергою, Григорій Пустовіт зазначив, що у ЦНАПі встановлені спеціальні скриньки задля аналізу його роботи. Лише 0,1 % зі 140 тисяч відвідувачів центру торік лишилися незадоволеними обслуговуванням. Окрім того, 24 лютого в Луцьку запрацював сіті-бот «Назар», що допомагатиме мешканцям міста у вирішенні комунальних проблем.
«Дуже вдячна, що ЦНАП долучився до пілотного проекту єМалятко. Найбільше вдячна, що ви так неймовірно круто розвиваєте адміністративні послуги у центрі надання адмінпослуг. Ми у Києві завжди ставимо за приклад місто Луцьк за кількістю послуг, логістиці надання адмінпослуг. Усі, хто від вас приїжджає, приходять до нас зі здивованими очима. Іншим ЦНАПам треба на вас рівнятися», - сказала заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Людмила Рабчинська.
Замміністра запропонувала луцькому ЦНАПу долучитися до надання нових послуг, зокрема, співпрацювати з військкоматами, органами виконавчої служби та Держпродспоживслужбою.
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Зустріч за участю голови облради Ірина Вахович, секретаря міської ради Григорія Пустовіта, начальника Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції Юрія Добоша відбулася у вівторок, 25 лютого.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що торік центр надання адмінпослуг відвідали 270 тисяч осіб, при цьому у Луцьку проживає близько 260 тисяч.
«Сьогодні лучанам не потрібно ходити в інші інстанції, оскільки ми надаємо послуги як міської влади, так і ОДА, а також територіальних органів. Є можливість навіть подати показники лічильника, а громадяни поважного віку можуть скористатися нашими окулярами», - відзначила вона. За годину роботи у вівторок луцький ЦНАП відвідали 295 людей.
У ЦНАПі в комплексі функціонує не лише нова програма єМалятко, а й реєстрація нерухомості, виділення земельної ділянки та інші, наголосила Лариса Карп’як. На сьогодні ж луцький ЦНАП надає 448 послуг, кожну з яких можна оплатити за допомогою QR-коду.
Своєю чергою, Григорій Пустовіт зазначив, що у ЦНАПі встановлені спеціальні скриньки задля аналізу його роботи. Лише 0,1 % зі 140 тисяч відвідувачів центру торік лишилися незадоволеними обслуговуванням. Окрім того, 24 лютого в Луцьку запрацював сіті-бот «Назар», що допомагатиме мешканцям міста у вирішенні комунальних проблем.
«Дуже вдячна, що ЦНАП долучився до пілотного проекту єМалятко. Найбільше вдячна, що ви так неймовірно круто розвиваєте адміністративні послуги у центрі надання адмінпослуг. Ми у Києві завжди ставимо за приклад місто Луцьк за кількістю послуг, логістиці надання адмінпослуг. Усі, хто від вас приїжджає, приходять до нас зі здивованими очима. Іншим ЦНАПам треба на вас рівнятися», - сказала заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Людмила Рабчинська.
Замміністра запропонувала луцькому ЦНАПу долучитися до надання нових послуг, зокрема, співпрацювати з військкоматами, органами виконавчої служби та Держпродспоживслужбою.
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Коментарі 3
А на зустрічі заступника голови ОДА не було? :))) Журналісти пля... :)))
Пояність, а шо означає прикметник "крутий" в характеристиці ЦНАПу ? Ні в словнику Грінченка, ні в шкільній програмі, ні в телевізійному етері жодних трактувань того слова не знайшов. Я ніби теж учився, і вища освіта є, але ви видно якісь мудріші ? Чи шо ?
Я, канєчно, діко ізвіняюсь, але який не був той Азаров, але його урядовою директивою зобов'язано державних службовців дотримуватись на роботі вимог дрес-коду !
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