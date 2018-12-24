Водій вантажівки, який у Луцьку вилив на дорогу бетон, заплатить штраф
Сьогодні, 14:00
Судили водія вантажівки з Рожищенського району, який у Луцьку під часу руху вилив на проїжджу частину бетон.
Слухання справи відбулось 20 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише "Район.Рожище".
Підсудний 4 лютого о 12:34 керував автомобілем марки «КАМАЗ» в місті Луцьк на перехресті вулиці Рівненська та проспекту Відродження. Чоловік перевозив бетон та допустив його виливання на проїзну частину, що призвело до забруднення дорожнього покриття.
У судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні правопорушення визнав.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 139 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 340 гривень. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 20 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише "Район.Рожище".
Підсудний 4 лютого о 12:34 керував автомобілем марки «КАМАЗ» в місті Луцьк на перехресті вулиці Рівненська та проспекту Відродження. Чоловік перевозив бетон та допустив його виливання на проїзну частину, що призвело до забруднення дорожнього покриття.
У судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні правопорушення визнав.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 139 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф в розмірі 340 гривень. Також чоловік заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Коментарі 1
Не обвинувачений, а особо яка притягується до адміністративної відповідальності.
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