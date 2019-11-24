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У Рожищі запрошують на благодійний концерт задля порятунку 7-річного хлопчика

У Рожищі запрошують на благодійний концерт задля порятунку 7-річного хлопчика
У рамках Благодійної акції «ЗДОРОВ'Я – ДИТИНІ, РАДІСТЬ – РОДИНІ!» 26-го лютого о 17-й годині у РД «Просвіта» м.Рожище, відбудеться концерт на підтримку Владислава Ткачука.

Семирічний хлопчик проходить стаціонарне лікування (курс хіміотерапії. Діагноз: неходжкінська дифузна Т-клітинна лімфома), - пишуть на сайті Рожищенської міської ради.

У концерті візьмуть участь: співак і композитор, заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець;

заслужений артист естрадного мистецтва України Олександр Голощук;

авторка і виконавиця пісень Вікторія Гурська;

акордеоніст-віртуоз Роман Воронка;

чоловічий вокальний квартет «АКОРД» у складі заслужених артистів України: Олега Гонтара, Миколи Палія, Віктора Мрочко та Андрія Зарицького;

барабанщик-віртуоз Павло Веснянка;

народний аматорський вокальний ансамбль «АКОЛАДА» (керівниця Вікторія Гурська);

шоу балет “Dream”;

квартет «АКВА» зразкової студії вокального та сольного співу «Зорепад» (керівниця Людмила Семера);

солістка Анна Кузава, та дует «Katrin» зразкової студії вокального та сольного співу «Камертон» (керівниця Ірина Матвійчук);

зразковий ансамбль танцю «Росинка» (керівниця Алла Ковальчук) та хореографічний ансамбль «Ексклюзив» (керівниця Людмила Волощук).

Зібрані кошти під час концерту та інших заходів, у рамках благодійної акції, будуть спрямовані на лікування Владислава Ткачука.

Допомогти легко: просто відвідай чудовий концерт! Для цього попередньо придбай благодійний «квиток доброчинності».

Ініціатори та організатори благодійної акції і концерту: Молодіжний простір «City Life», Рожищенський БДТ, РД «Просвіта».

Телефон для контактів: 0932167333.

У Рожищі запрошують на благодійний концерт задля порятунку 7-річного хлопчика

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Теги: порятунок, дитина, концерт, здоров'я
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