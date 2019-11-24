У Рожищі запрошують на благодійний концерт задля порятунку 7-річного хлопчика
Сьогодні, 22:42
У рамках Благодійної акції «ЗДОРОВ'Я – ДИТИНІ, РАДІСТЬ – РОДИНІ!» 26-го лютого о 17-й годині у РД «Просвіта» м.Рожище, відбудеться концерт на підтримку Владислава Ткачука.
Семирічний хлопчик проходить стаціонарне лікування (курс хіміотерапії. Діагноз: неходжкінська дифузна Т-клітинна лімфома), - пишуть на сайті Рожищенської міської ради.
У концерті візьмуть участь: співак і композитор, заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець;
заслужений артист естрадного мистецтва України Олександр Голощук;
авторка і виконавиця пісень Вікторія Гурська;
акордеоніст-віртуоз Роман Воронка;
чоловічий вокальний квартет «АКОРД» у складі заслужених артистів України: Олега Гонтара, Миколи Палія, Віктора Мрочко та Андрія Зарицького;
барабанщик-віртуоз Павло Веснянка;
народний аматорський вокальний ансамбль «АКОЛАДА» (керівниця Вікторія Гурська);
шоу балет “Dream”;
квартет «АКВА» зразкової студії вокального та сольного співу «Зорепад» (керівниця Людмила Семера);
солістка Анна Кузава, та дует «Katrin» зразкової студії вокального та сольного співу «Камертон» (керівниця Ірина Матвійчук);
зразковий ансамбль танцю «Росинка» (керівниця Алла Ковальчук) та хореографічний ансамбль «Ексклюзив» (керівниця Людмила Волощук).
Зібрані кошти під час концерту та інших заходів, у рамках благодійної акції, будуть спрямовані на лікування Владислава Ткачука.
Допомогти легко: просто відвідай чудовий концерт! Для цього попередньо придбай благодійний «квиток доброчинності».
Ініціатори та організатори благодійної акції і концерту: Молодіжний простір «City Life», Рожищенський БДТ, РД «Просвіта».
Телефон для контактів: 0932167333.
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Семирічний хлопчик проходить стаціонарне лікування (курс хіміотерапії. Діагноз: неходжкінська дифузна Т-клітинна лімфома), - пишуть на сайті Рожищенської міської ради.
У концерті візьмуть участь: співак і композитор, заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець;
заслужений артист естрадного мистецтва України Олександр Голощук;
авторка і виконавиця пісень Вікторія Гурська;
акордеоніст-віртуоз Роман Воронка;
чоловічий вокальний квартет «АКОРД» у складі заслужених артистів України: Олега Гонтара, Миколи Палія, Віктора Мрочко та Андрія Зарицького;
барабанщик-віртуоз Павло Веснянка;
народний аматорський вокальний ансамбль «АКОЛАДА» (керівниця Вікторія Гурська);
шоу балет “Dream”;
квартет «АКВА» зразкової студії вокального та сольного співу «Зорепад» (керівниця Людмила Семера);
солістка Анна Кузава, та дует «Katrin» зразкової студії вокального та сольного співу «Камертон» (керівниця Ірина Матвійчук);
зразковий ансамбль танцю «Росинка» (керівниця Алла Ковальчук) та хореографічний ансамбль «Ексклюзив» (керівниця Людмила Волощук).
Зібрані кошти під час концерту та інших заходів, у рамках благодійної акції, будуть спрямовані на лікування Владислава Ткачука.
Допомогти легко: просто відвідай чудовий концерт! Для цього попередньо придбай благодійний «квиток доброчинності».
Ініціатори та організатори благодійної акції і концерту: Молодіжний простір «City Life», Рожищенський БДТ, РД «Просвіта».
Телефон для контактів: 0932167333.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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