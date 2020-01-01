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Чи запровадять карантин у школах Нововолинська

Чи запровадять карантин у школах Нововолинська
25-го лютого у Нововолинську, на нараді, яку провів перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський, обговорили стан захворюваності на ГРВІ серед учнів нововолинських шкіл.

На засіданні були присутні головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка та начальник управління освіти Ольга Лакиш, – пишуть на сайті Нововолинської міської ради.

За словами Ольги Олександрівни, 24-го лютого 2020 року до Центру ПМСД звернулося 126 осіб з приводу захворюваності на ГРВІ. З них – 46 дорослих та 80 дітей, серед яких 24 дошкільного віку та 56 школярів. Перевищенняепідемічного порогу немає.

Начальник управління освіти повідомила, що кількість відсутніх дітей у школах та садочках вища, так як не усі звертаються відразу до лікарняних закладів.

Андрій Сторонський доручив службам вести щоденний моніторинг рівня захворюваності на ГРВІ. Також з метою запобігання поширенню захворюваності просив провести відповідну роботу з учителями та батьками, звернувши увагу на те, аби при перших симптомах інфекції у дітей не переносити її в колективи, а обов’язково звертатися до лікаря за допомогою.

Наразі підстав для впровадження карантинних заходів у навчальних закладах міста немає.

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Теги: нововолинськ, карантин, школа
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