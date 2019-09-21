Фонтан на Театральному майдані хочуть відкрити до Дня Незалежності





Про це стало відомо під час сесії Луцької міськради, пише "



Депутат Микола Федік поцікавився, чи не можна було вирішити питання облаштування фонтану раніше, адже його вартість зросла: «Раніше вартість спорудження фонтату становила 11 млн гривень. Зараз вона зросла до 17 млн гривень. Це немалі кошти. Може їх раціональніше використати інакше?»



Йому відповів виконувач обов’язків мера Луцька Григорій Пустовіт:



«У 2019 році збудувати фонтан у нас не було можливості з об'єктивних причин. Є різні люди і є різні думки. Але не може бути це корито у центрі міста. За ці гроші ми 13-ту школу не добудуємо. За цей фонтан не буде соромно. Він буде прикрасою міста. І нам не буде соромно ні перед ким. Він стане однією з візитівок Луцька»



Натомість депутат, радник міського голови Ігор Поліщук повідомив, що новий фонтан буде сухого типу і дешевший в експлуатації: «Він значно дешевший в експлуатації. Облаштування фонтану - це перший крок до реконструкції Театрального майдану. Думаю, фонтан відкриють до Дня Незалежності».

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