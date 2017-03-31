На Волині чоловік «погорів» на спробі дати хабар митникам

На Волині чоловік пропонував хабар митникам.Так, 22 лютого, в пункті пропуску «Піща» громадянин України, який їхав з Білорусі, хотів всунути хабар працівникам митниці, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.Рухаючись на Audi A3 чоловік намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, перемістити тютюнові вироби.Під час повного митного огляду авто, виявили 400 пачок цигарок без акцизних марок України, як результат склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 ч.1 Митного кодексу України.Разом з цим в документах пред’явлених для перевірки, митники виявили грошові купюри. Вказані обставини розцінені як провокація на отримання неправомірної вигоди.Щодо прецеденту проінформували нацполіцію, котра провела необхідні слідчі дії. За фактом внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф, обмеження та позбавлення волі строком до чотирьох років.