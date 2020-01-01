Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -3…0 градусів, удень підніметься до +4…+6. Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до -3…0 градусів, удень підніметься до +4…+6. Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
Знайшли дівчину-підлітка з Волині
Сьогодні, 19:55
Яким був візит Світлани Тарабарової до другокласників луцької гімназії: історії спонтанних рішень. ФОТО
Сьогодні, 19:42
Медіа