Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 лютого





У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до -3…0 градусів, удень підніметься до +4…+6. Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-4 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до -3…0 градусів, удень підніметься до +4…+6. Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-4 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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