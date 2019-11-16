У Камінь-Каширську просять не телефонувати у поліцію щодо вилову безпритульних собак

У Камені-Каширському бродить чимало собак: як безпритульних, так і господарських. Відтак до поліції міста часто надходять звернення щодо цього.Про це пишуть на сторінці правоохоронців у фейсбуці.Як розповідають поліцейські, 14 лютого жителька повідомляла, що біля приміщення адміністрації та школи №1 бігає зграя собак.В поліції наголошують, що вилов безпритульних собак не належить до їхньої компетенції. Правоохоронці просять містян схожі повідомлення спрямовувати до директора Камінь-Каширського виробничого управління житлово-комунального господарства та голови Камінь-Каширської міської ради. Реагуючи на повідомлення від громадян, правоохоронці вже звернулися у згадані вище установи щодо вжиття заходів щодо вилову безпритульних тварин на території міста.Також, власників собак просять не випускати своїх домашніх улюбленців за межі приватної території, а вигул здійснювати відповідно до норм законодавства.