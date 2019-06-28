Місто на Волині отримало новий туристичний логотип





28-го лютого під час засідання сесії Володимир-Волинської міськради депутати обговорили і погодили затвердження туристичного логотипу і гасла міста, інформує



Нагадаємо, пропозиції щодо логотипу на конкурс надіслали 17 осіб, котрі подали 40 варіантів. До другого етапу оргкомітет відібрав 10 робіт. Організували голосування у соціальних мережах.



Виборов перемогу Олександр Нєфєдьєв. Гасло нового "обличчя міста" - “Володимир. Місто твоєї історії”. Використовувати логотип можна в різних варіантах та кольорах.



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