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Місто на Волині отримало новий туристичний логотип

Місто на Волині отримало новий туристичний логотип
У Володимирі-Волинському обрали новий туристичний логотип міста.

28-го лютого під час засідання сесії Володимир-Волинської міськради депутати обговорили і погодили затвердження туристичного логотипу і гасла міста, інформує БУГ.

Нагадаємо, пропозиції щодо логотипу на конкурс надіслали 17 осіб, котрі подали 40 варіантів. До другого етапу оргкомітет відібрав 10 робіт. Організували голосування у соціальних мережах.

Виборов перемогу Олександр Нєфєдьєв. Гасло нового "обличчя міста" - “Володимир. Місто твоєї історії”. Використовувати логотип можна в різних варіантах та кольорах.
Місто на Волині отримало новий туристичний логотип
Місто на Волині отримало новий туристичний логотип
Місто на Волині отримало новий туристичний логотип
Місто на Волині отримало новий туристичний логотип
Місто на Волині отримало новий туристичний логотип
Місто на Волині отримало новий туристичний логотип
Місто на Волині отримало новий туристичний логотип
Місто на Волині отримало новий туристичний логотип

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Теги: туризм, логотип, Володимир-Волинський
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