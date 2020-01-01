Біля фонтану поруч із центральним парком Луцька поставлять торгові павільйони





Зокрема, у відповіді на запит



У квітні 2019 року підприємцю погодили тут паспорт прив’язки.



Зокрема, тут працюватиме підприємець Тетяна Єлова. Розміщення майданчика тут погоджене на 10 років. Майданчики мають бути охайно оформленні, мати відповідне освітлення, квіткові композиції, урни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Праворуч від фонтану, неподалік головного входу до Центрального парку на вулиці Глушець у Луцьку планують розмістити кілька об’єктів для торгівлі.Зокрема, у відповіді на запит Конкурента у міській раді повідомили, що тут відповідно до рішення виконавчого комітету від 17 жовтня 2018 року планується розміщення групи стаціонарних споруд та літнього майданчика.У квітні 2019 року підприємцю погодили тут паспорт прив’язки.Зокрема, тут працюватиме підприємець. Розміщення майданчика тут погоджене на 10 років. Майданчики мають бути охайно оформленні, мати відповідне освітлення, квіткові композиції, урни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію