Лучан і далі консультуватимуть, що обрати: ОСББ чи управлінську компанію. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Створити ОСББ чи платити за утримання будинку управлінській компанії – над цим задумуються мешканці міста. Однак, аби з’ясувати ідеальний варіант для свого багатоквартирного будинку, лучани можуть поставити запитання і отримати на них відповіді від фахівців та експертів.
Так, 28 лютого під час круглого столу «Реформа ЖКГ. Нові тарифи та підходи до управління будинком» Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, запросив до співпраці директора житлово-комунального підприємства № 7 Миколу Гарбарчука, – повідомляє видання «Конкурент».
Співзасновник Руху Михайло Наход поінфомував присутніх, що представники організації проводять зустрічі з лучанами на яких роз’яснюють лучанам, особливості обох варіантів управління будинком. Він запропонував керівнику ЖКП брати участь у таких роз’яснювальних зустрічах.
«Можливо, не ви особисто, а представники, які разом із командою «СВІДОМИХ» будуть розказувати інформацію, щоб знімати конфліктні питання. Чи є така можливість у підприємства?» – поцікавився Михайло Наход.
Директор підприємства, своєю чергою, погодився на пропозицію, але зауважив, що такі зустрічі варто проводити із ініціативними групами.
«Усе, що стосується зборів, я завжди кажу так, що перші дві-три зустрічі із мешканцями будинку – це в нікуди, бо є лише крики. Краще вибрати із кожного під’їзду ініціативну групу і з ними вийде діалог. Тільки таким чином досягається компроміс», – прокоментував Микола Гарбарчук.
У результаті «СВІДОМІ» та директор підприємства погодилися спільно проводити зустрічі із лучанами, на яких розповідатимуть про тонкощі реформи ЖКГ.
Такі зустріч будуть проходити по мірі зголошення ініціативних груп мешканців в офісі Громадянського Руху, який знаходиться в рекреаційні зоні «Сіті Парк» (проспект Волі, 49а).
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Так, 28 лютого під час круглого столу «Реформа ЖКГ. Нові тарифи та підходи до управління будинком» Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, запросив до співпраці директора житлово-комунального підприємства № 7 Миколу Гарбарчука, – повідомляє видання «Конкурент».
Співзасновник Руху Михайло Наход поінфомував присутніх, що представники організації проводять зустрічі з лучанами на яких роз’яснюють лучанам, особливості обох варіантів управління будинком. Він запропонував керівнику ЖКП брати участь у таких роз’яснювальних зустрічах.
«Можливо, не ви особисто, а представники, які разом із командою «СВІДОМИХ» будуть розказувати інформацію, щоб знімати конфліктні питання. Чи є така можливість у підприємства?» – поцікавився Михайло Наход.
Директор підприємства, своєю чергою, погодився на пропозицію, але зауважив, що такі зустрічі варто проводити із ініціативними групами.
«Усе, що стосується зборів, я завжди кажу так, що перші дві-три зустрічі із мешканцями будинку – це в нікуди, бо є лише крики. Краще вибрати із кожного під’їзду ініціативну групу і з ними вийде діалог. Тільки таким чином досягається компроміс», – прокоментував Микола Гарбарчук.
У результаті «СВІДОМІ» та директор підприємства погодилися спільно проводити зустрічі із лучанами, на яких розповідатимуть про тонкощі реформи ЖКГ.
Такі зустріч будуть проходити по мірі зголошення ініціативних груп мешканців в офісі Громадянського Руху, який знаходиться в рекреаційні зоні «Сіті Парк» (проспект Волі, 49а).
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Коментарі 1
Це ж що виходить.Жеки,які хочуть стати управлінськими компаніями(а от чи можуть і знають як???)зацікавлені в інформуванні мешканців,що краще таки ОСББ(і це факт) і будуть переконувати,чи все таки заміни "радянським" Жекам немає,навіть якщо вони під вивіскою-компанія з управління.Поясніть.
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