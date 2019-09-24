Лучан і далі консультуватимуть, що обрати: ОСББ чи управлінську компанію. ФОТО





Так, 28 лютого під час круглого столу «Реформа ЖКГ. Нові тарифи та підходи до управління будинком» Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, запросив до співпраці директора житлово-комунального підприємства № 7 Миколу Гарбарчука, – повідомляє видання



Співзасновник Руху Михайло Наход поінфомував присутніх, що представники організації проводять зустрічі з лучанами на яких роз’яснюють лучанам, особливості обох варіантів управління будинком. Він запропонував керівнику ЖКП брати участь у таких роз’яснювальних зустрічах.







«Можливо, не ви особисто, а представники, які разом із командою «СВІДОМИХ» будуть розказувати інформацію, щоб знімати конфліктні питання. Чи є така можливість у підприємства?» – поцікавився Михайло Наход.







Директор підприємства, своєю чергою, погодився на пропозицію, але зауважив, що такі зустрічі варто проводити із ініціативними групами.



«Усе, що стосується зборів, я завжди кажу так, що перші дві-три зустрічі із мешканцями будинку – це в нікуди, бо є лише крики. Краще вибрати із кожного під’їзду ініціативну групу і з ними вийде діалог. Тільки таким чином досягається компроміс», – прокоментував Микола Гарбарчук.







У результаті «СВІДОМІ» та директор підприємства погодилися спільно проводити зустрічі із лучанами, на яких розповідатимуть про тонкощі реформи ЖКГ.



Такі зустріч будуть проходити по мірі зголошення ініціативних груп мешканців в офісі Громадянського Руху, який знаходиться в рекреаційні зоні «Сіті Парк» (проспект Волі, 49а).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Створити ОСББ чи платити за утримання будинку управлінській компанії – над цим задумуються мешканці міста. Однак, аби з’ясувати ідеальний варіант для свого багатоквартирного будинку, лучани можуть поставити запитання і отримати на них відповіді від фахівців та експертів.Так, 28 лютого під час круглого столу «Реформа ЖКГ. Нові тарифи та підходи до управління будинком» Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, запросив до співпраці директора житлово-комунального підприємства № 7, – повідомляє видання «Конкурент» Співзасновник Рухупоінфомував присутніх, що представники організації проводять зустрічі з лучанами на яких роз’яснюють лучанам, особливості обох варіантів управління будинком. Він запропонував керівнику ЖКП брати участь у таких роз’яснювальних зустрічах.«Можливо, не ви особисто, а представники, які разом із командою «СВІДОМИХ» будуть розказувати інформацію, щоб знімати конфліктні питання. Чи є така можливість у підприємства?» – поцікавився Михайло Наход.Директор підприємства, своєю чергою, погодився на пропозицію, але зауважив, що такі зустрічі варто проводити із ініціативними групами.«Усе, що стосується зборів, я завжди кажу так, що перші дві-три зустрічі із мешканцями будинку – це в нікуди, бо є лише крики. Краще вибрати із кожного під’їзду ініціативну групу і з ними вийде діалог. Тільки таким чином досягається компроміс», – прокоментувавУ результаті «СВІДОМІ» та директор підприємства погодилися спільно проводити зустрічі із лучанами, на яких розповідатимуть про тонкощі реформи ЖКГ.Такі зустріч будуть проходити по мірі зголошення ініціативних груп мешканців в офісі Громадянського Руху, який знаходиться в рекреаційні зоні «Сіті Парк» (проспект Волі, 49а).

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