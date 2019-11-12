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Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні

Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Луцьк приймав Першість Західної України зі східного танцю «Golden Way 2020».

Про це пише ІА Волинські новини.

Змагання стартували 29 лютого о 9:00 годині в Палаці учнівської молоді, що у Луцьку. У чемпіонаті взяли участь танцівниці різних вікових категорій з різних куточків України: Вінниці, Рівного, Тернополя, Черкасів, Бердянська, Ковеля, Жмеринки, ну і, звичайно ж, з Луцька.

Під час заходу учасниці продемонстрували свої вміння, високий танцювальний рівень та неабияку боротьбу за призові місця. Як повідомила організаторка Всеукраїнських змагань зі східного танцю «Golden Way», триразова чемпіонка України, чемпіонка Кубку Республіки Білорусь, ліцензована суддя та представник волинського відділення Міжнародного союзу викладачів танців керівник школи східного танцю «Amira» Анжеліка Арутюнян, під час змагань танцівниці виборювали титули Королева табли, а також Корони суддів: Юлії Яковюк, Людмили Застрожнікової, Марини Ничипорук, а також корону від запрошеного гостя, табліста-перкусіоніста, народного артиста Йорданії Ваіля Аббасі. Окрім цього, дівчата змагалися за головний приз - Кубок Чемпіонів за найкращий колективний виступ.

Оцінювало і визначило переможців високоповажне журі, кваліфіковані сертифіковані судді Міжнародного союзу викладачів танців.

Зокрема, найбільш ефектним було змагання з імпровізації під акомпанемент табліста-перкусіоніста, народного артиста Йорданії Ваіля Аббасі, який до того ж, є сертифікованим суддею зі східних танців.

Усім переможницям вручили медалі, грамоти та цінні призи.


Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні
Східні танці у Луцьку: як змагалися маленькі красуні


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Теги: діти, східні танці, змагання
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