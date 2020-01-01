В Україні безкоштовно лікуватимуть коронавірус
Сьогодні, 02:09
Пацієнтів із захворюванням на коронавірус в Україні лікуватимуть безкоштовно в комунальних та державних медзакладах.
Про це в інтерв'ю Громадському розповіла міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, - пише ІА Конкурент.
"Усі люди, які перебувають у медичних закладах комунальної та державної власності, отримають лікування безкоштовно. Ліки не є специфічними, не є складними для постачання. Наразі у закладах охорони здоров’я ліки є. Ми будемо робити все, щоб поповнити їхні запаси", – зазначила Зоряна Скалецька.
Міністр пояснила, що щодо грипу та коронавірусу ВООЗ рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Усе це має робитися за рекомендаціями лікаря.
"Прохання – не займатися самолікуванням. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія та проблеми з диханням", – додала вона.
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Про це в інтерв'ю Громадському розповіла міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, - пише ІА Конкурент.
"Усі люди, які перебувають у медичних закладах комунальної та державної власності, отримають лікування безкоштовно. Ліки не є специфічними, не є складними для постачання. Наразі у закладах охорони здоров’я ліки є. Ми будемо робити все, щоб поповнити їхні запаси", – зазначила Зоряна Скалецька.
Міністр пояснила, що щодо грипу та коронавірусу ВООЗ рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Усе це має робитися за рекомендаціями лікаря.
"Прохання – не займатися самолікуванням. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія та проблеми з диханням", – додала вона.
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