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Лучанка – півфіналістка шоу «Грузія має талант»

Лучанка – півфіналістка шоу «Грузія має талант»
Лучанка Леся Соломіна стала учасницею та півфіналісткою шоу «Грузія має талант».

Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook, - пишуть Волинські новини.

«Я зі своїми двома ученицями взяла участь в шоу Georgia’s get talent (Грузія має талант).

Рішення поїхати на це шоу я прийняла в ту ж секунду, коли мені запропонували взяти в ньому участь, ні на секунду не було сумнів. В мене було 2 тижні на підготовку. Я обрала двох учениць, які також без вагань зразу сказали що поїдуть зі мною і ми розпочали підготовку. Ці два тижні пролетіли непомітно і ми вже в Тбілісі... танцюємо на сцені... і чуємо від суддів ТРИ «ТАК». Я ніби уві сні.

Я це пишу і мене переповнює щастя. Я з моїми ученицями пройшли в пів фінал шоу «Грузія має талант»», – йдеться у дописі.

Леся Соломіна заснувала танцювальну студію "UDC" у Луцьку.

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Теги: лучанка, шоу, Леся Соломіна
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