Лучанка – півфіналістка шоу «Грузія має талант»
Сьогодні, 09:23
Лучанка Леся Соломіна стала учасницею та півфіналісткою шоу «Грузія має талант».
Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook, - пишуть Волинські новини.
«Я зі своїми двома ученицями взяла участь в шоу Georgia’s get talent (Грузія має талант).
Рішення поїхати на це шоу я прийняла в ту ж секунду, коли мені запропонували взяти в ньому участь, ні на секунду не було сумнів. В мене було 2 тижні на підготовку. Я обрала двох учениць, які також без вагань зразу сказали що поїдуть зі мною і ми розпочали підготовку. Ці два тижні пролетіли непомітно і ми вже в Тбілісі... танцюємо на сцені... і чуємо від суддів ТРИ «ТАК». Я ніби уві сні.
Я це пишу і мене переповнює щастя. Я з моїми ученицями пройшли в пів фінал шоу «Грузія має талант»», – йдеться у дописі.
Леся Соломіна заснувала танцювальну студію "UDC" у Луцьку.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook, - пишуть Волинські новини.
«Я зі своїми двома ученицями взяла участь в шоу Georgia’s get talent (Грузія має талант).
Рішення поїхати на це шоу я прийняла в ту ж секунду, коли мені запропонували взяти в ньому участь, ні на секунду не було сумнів. В мене було 2 тижні на підготовку. Я обрала двох учениць, які також без вагань зразу сказали що поїдуть зі мною і ми розпочали підготовку. Ці два тижні пролетіли непомітно і ми вже в Тбілісі... танцюємо на сцені... і чуємо від суддів ТРИ «ТАК». Я ніби уві сні.
Я це пишу і мене переповнює щастя. Я з моїми ученицями пройшли в пів фінал шоу «Грузія має талант»», – йдеться у дописі.
Леся Соломіна заснувала танцювальну студію "UDC" у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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