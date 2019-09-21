Лучанка – півфіналістка шоу «Грузія має талант»





Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook, - пишуть



«Я зі своїми двома ученицями взяла участь в шоу Georgia’s get talent (Грузія має талант).



Рішення поїхати на це шоу я прийняла в ту ж секунду, коли мені запропонували взяти в ньому участь, ні на секунду не було сумнів. В мене було 2 тижні на підготовку. Я обрала двох учениць, які також без вагань зразу сказали що поїдуть зі мною і ми розпочали підготовку. Ці два тижні пролетіли непомітно і ми вже в Тбілісі... танцюємо на сцені... і чуємо від суддів ТРИ «ТАК». Я ніби уві сні.



Я це пишу і мене переповнює щастя. Я з моїми ученицями пройшли в пів фінал шоу «Грузія має талант»», – йдеться у дописі.



Леся Соломіна заснувала танцювальну студію "UDC" у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка Леся Соломіна стала учасницею та півфіналісткою шоу «Грузія має талант».Про це вона повідомила на своїй сторінці у facebook, - пишуть Волинські новини. «Я зі своїми двома ученицями взяла участь в шоу Georgia’s get talent (Грузія має талант).Рішення поїхати на це шоу я прийняла в ту ж секунду, коли мені запропонували взяти в ньому участь, ні на секунду не було сумнів. В мене було 2 тижні на підготовку. Я обрала двох учениць, які також без вагань зразу сказали що поїдуть зі мною і ми розпочали підготовку. Ці два тижні пролетіли непомітно і ми вже в Тбілісі... танцюємо на сцені... і чуємо від суддів ТРИ «ТАК». Я ніби уві сні.Я це пишу і мене переповнює щастя. Я з моїми ученицями пройшли в пів фінал шоу «Грузія має талант»», – йдеться у дописі.Леся Соломіна заснувала танцювальну студію "UDC" у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію