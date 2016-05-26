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У Луцьку впіймали «беху» з підробленими документами

У Луцьку впіймали «беху» з підробленими документами
У Луцьку на вулиці Набережній патрульні зупинили BMW за порушення правил дорожнього руху.

Сталося це 1 березня близько 15:00, інформує пресслужба патрульної поліції.

При перевірці документів виявили ознаки підробки реєстраційного документа автівки, а за номерним знаком був зареєстрований зовсім інший автомобіль в місті Любомль.

Про подію повідомили слідчо-оперативну групу.

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Теги: патрульна, автомобіль, BMW
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