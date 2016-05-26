У Луцьку впіймали «беху» з підробленими документами





Сталося це 1 березня близько 15:00, інформує пресслужба патрульної поліції.



При перевірці документів виявили ознаки підробки реєстраційного документа автівки, а за номерним знаком був зареєстрований зовсім інший автомобіль в місті Любомль.



Про подію повідомили слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній патрульні зупинили BMW за порушення правил дорожнього руху.Сталося це 1 березня близько 15:00, інформує пресслужба патрульної поліції.При перевірці документів виявили ознаки підробки реєстраційного документа автівки, а за номерним знаком був зареєстрований зовсім інший автомобіль в місті Любомль.Про подію повідомили слідчо-оперативну групу.

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