У сина волинського Героя – день народження: волонтери закликають долучитись до вітань

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Зовсім скоро 18-річчя святкуватиме. Він є сином, старшого сержанта 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». Віктор загинув 5 вересня 2014 року у бою з російськими диверсантами разом зі ще 16-ма бійцями на перехресті дороги біля Луганського гольфклубу в районі с. Цвітні Піски Слов’яносербського р-ну Луганської обл. Був похований як тимчасово невстановлений захисник України на кладовищі у м. Старобільськ, а після встановлення особи за тестом ДНК, перепохований у серпні 2015 року на алеї почесних поховань у с. Гаразджа Луцького р-ну.Сашко щовечора телефонував батьку, коли той був на Сході, і просив повернутися, та у відповідь чув лише, що він не може залишити своїх друзів та буде відвойовувати неньку Україну заради своїх дітей також. Тож пережити втрату найдорожчої людини, наставника і порадника, опори і підтримки сім’ї хлопцю було дуже складно.Зараз Олександр навчається у Коледжі технологій, бізнесу та права за спеціальністю «Правознавство».Основним захопленням Олександра є футбол. Хлопець пригадує, як колись разом із татом виходили у двір і грали досхочу, а інколи їздили на природу з батьковими та Сашковими друзями і влаштовували міні-турніри. Грає він у футбол і досі: коли з друзями беруться за м’яча, то забрати їх з поля не можна до самого вечора. До слова, серед усіх відомих та знаменитих людей своїм фаворитом Сашко називає відомого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі. Хлопець не пропускає жодної його гри, слідкує за його кар’єрним шляхом уже протягом 6-ти років і мріє колись побачити живу легенду на власні очі.Хлопець має серйозну проблему зі здоров’ям – хворіє на астму, тому змушений усюди носити з собою інгалятор. Проте це не заважає йому працювати над саморозвитком і займатися спортом.Найбільшою опорою та підтримкою після загибелі батька для Сашка стала його родина та друзі, особливо мама Руслана Володимирівна, старша сестра Юлія (з якою швидко знаходить компроміси; цінні поради Юлі завжди хлопцю стають у нагоді).Про свою країну Олександр говорить, що це не просто дім - це його рідний дім, де він прагне будувати своє майбутнє. Він хоче докласти максимум зусиль, аби Україна змінювалася на краще. «У нас найкрасивіші дівчата та наймужніші хлопці; гарні, неосяжні простори, багата земля та найгостинніші люди», - додає Сашко.Зробити сюрприз Олександру може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/kumecky.htmПРИВАТБАНК 5167 4901 5905 9964 Руслана Кумецька.Олександр Кумецький - 18 років (06.03.2002). м. Луцьк.