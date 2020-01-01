«Будете шкодувати себе зараз, то потім на вас будуть шкодувати гроші»: луцька журналістка ділилася досвідом зі студентами

На факультеті філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки відбувся п’ятий воркшоп для студентів-журналістів у рамках обміну досвідом із випускниками спеціальності.2 березня випускниця, яка працює в журналістиці ще з другого курсу, ділилася зі студентами власним досвідом та лайфхаками про системи функціонування регіональних та центральних медіаресурсів країни.Свою презентацію розпочала з коротенької розповіді про себе, зокрема – про перше місце роботи. Зазначила, що говорити про вільні і незалежні медіа в Україні – це надто голосно, на жаль їх – мізер, тож важливо, аби ресурс, перш за все, був чесним та об’єктивним. На цьому будуватиметься, насамперед, репутація журналіста та сприйняття його як частини медіаспільноти.Наталія Коваль каже, що, починаючи свій шлях у журналістиці, ще не знала, що від першого досвіду праці залежатиме багато у майбутньому. Зараз вона має за плечима практику на декількох телеканалах та виданнях, тож перша порада від Наталії – зважати на те, аби ресурс, у якому починає працювати юний журналіст, не був аж надто заангажованим та не мав аж надто поганої репутації.«Перше місце роботи грає значну роль. Якщо розумієте, що з вами працюють «токсичні» люди, то краще там не працювати», – запевняє журналістка.Пропонуємо найцікавіші цитати та поради для молодого покоління від Наталії Коваль.Аудиторія охоче слухала презентацію Наталії. Дівчина розповідала про незаповнені ніші журналістики, цікаві ідеї для оригінальних матеріалів, історії «з життя регіональних медіа», вартість праці і чому не варто демпінгувати ціни та давала настанови щодо відео- і фотоконтенту у мультимедійних проектах. Першокурсникам порадила декілька програм для монтажу відео і розповіла про власний перелік корисних сайтів, звідки можна черпати натхнення.Одна із організаторок проведення системи воркшопів на базі вишу – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікаційрозповіла, що ідея влаштувати їх виникла через потребу максимально залучати новий потенціал та мотивувати студентів журналістів, зокрема – першокурсників, до роботи у цій сфері.«Аналізуючи сфери зайнятості наших випускників, зрозуміли, що у них – багатоаспектна діяльність і у кожного з них є якийсь свій локальний досвід, який особливо може й не бути відображений у навчальних планах. Концепт підготовки майбутніх журналістів передбачає універсальність, ця площина закладена до навчальних планів, тож це – уже п’ятий воркшоп, який ми організовуємо щотижня для наших студентів», – каже Наталія Благовірна.Ще одна із мотивацій – нова реформа освіти, яка передбачає залучення дуальних форм навчання. Для України цей досвід новий. СНУ імені Лесі Українки почав вже перші кроки у цьому напрямку, на ІТ-спеціальностях така можливість з’явилася першою.«Журналісти – наступний крок, куди цю форму хочемо інкорпорувати, адже галузь – практична і, відповідно, узгодження планів і залучення студентів до практики, це теж одна зі складових до організації серій воркшопів», – додає викладачка.Зазначила, що студенти охоче відвідують ці заняття. Кожна з лекцій – особлива та по-своєму цікава. Зокрема, студенти вже встигли послухати про спортивну журналістику, SММ, медіаграмотність. Наступним запланували воркшоп із розслідувальної журналістики.«Наша мета – створити індивідуальний бренд журналіста», – підсумовує Наталія Благовірна та радить студентам прислухатися до порад випускників вишу, які з власного досвіду можуть цікаво і достовірно розповісти про професію журналіста.