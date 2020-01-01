На латання доріг у Ковелі витратять майже 17 мільйонів





Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 березня, а аукціон заплановано на 30 квітня, -



Очікувана вартість пропозиції становить 16,7 мільйона гривень.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.



Мова йде про такі роботи: ліквідація вибоїн, усунення осідань, напливів, зсувів та інших деформацій і руйнувань, відновлення поверхні покриттів, залив тріщин на асфальтобетонних покриттях, забезпечення споживчої якості доріг і прибудинкових територій, ремонт тротуарів, нанесення горизонтальної розмітки.



Поточні ремонти доріг і ремонтів у Ковелі проводитимуть із 1 квітня до кінця року. Гарантійний термін на виконані роботи складатиме один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На поточний ремонт доріг і прибудинкових територій цього року в Ковелі планують спрямувати майже 17 мільйонів гривень.Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 березня, а аукціон заплановано на 30 квітня, - пише ІА Волинські новини.Очікувана вартість пропозиції становить 16,7 мільйона гривень.Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.Мова йде про такі роботи: ліквідація вибоїн, усунення осідань, напливів, зсувів та інших деформацій і руйнувань, відновлення поверхні покриттів, залив тріщин на асфальтобетонних покриттях, забезпечення споживчої якості доріг і прибудинкових територій, ремонт тротуарів, нанесення горизонтальної розмітки.Поточні ремонти доріг і ремонтів у Ковелі проводитимуть із 1 квітня до кінця року. Гарантійний термін на виконані роботи складатиме один рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію