На латання доріг у Ковелі витратять майже 17 мільйонів
Сьогодні, 07:13
На поточний ремонт доріг і прибудинкових територій цього року в Ковелі планують спрямувати майже 17 мільйонів гривень.
Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 березня, а аукціон заплановано на 30 квітня, - пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість пропозиції становить 16,7 мільйона гривень.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Мова йде про такі роботи: ліквідація вибоїн, усунення осідань, напливів, зсувів та інших деформацій і руйнувань, відновлення поверхні покриттів, залив тріщин на асфальтобетонних покриттях, забезпечення споживчої якості доріг і прибудинкових територій, ремонт тротуарів, нанесення горизонтальної розмітки.
Поточні ремонти доріг і ремонтів у Ковелі проводитимуть із 1 квітня до кінця року. Гарантійний термін на виконані роботи складатиме один рік.
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Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 березня, а аукціон заплановано на 30 квітня, - пише ІА Волинські новини.
Очікувана вартість пропозиції становить 16,7 мільйона гривень.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Мова йде про такі роботи: ліквідація вибоїн, усунення осідань, напливів, зсувів та інших деформацій і руйнувань, відновлення поверхні покриттів, залив тріщин на асфальтобетонних покриттях, забезпечення споживчої якості доріг і прибудинкових територій, ремонт тротуарів, нанесення горизонтальної розмітки.
Поточні ремонти доріг і ремонтів у Ковелі проводитимуть із 1 квітня до кінця року. Гарантійний термін на виконані роботи складатиме один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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