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На латання доріг у Ковелі витратять майже 17 мільйонів

На латання доріг у Ковелі витратять майже 17 мільйонів
На поточний ремонт доріг і прибудинкових територій цього року в Ковелі планують спрямувати майже 17 мільйонів гривень.

Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 25 березня, а аукціон заплановано на 30 квітня, - пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість пропозиції становить 16,7 мільйона гривень.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Мова йде про такі роботи: ліквідація вибоїн, усунення осідань, напливів, зсувів та інших деформацій і руйнувань, відновлення поверхні покриттів, залив тріщин на асфальтобетонних покриттях, забезпечення споживчої якості доріг і прибудинкових територій, ремонт тротуарів, нанесення горизонтальної розмітки.

Поточні ремонти доріг і ремонтів у Ковелі проводитимуть із 1 квітня до кінця року. Гарантійний термін на виконані роботи складатиме один рік.

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Теги: ковель, ремонт, дороги
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