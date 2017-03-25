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Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники

Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
У 2020 році в останню неділю березня в Україні переведуть стрілки годинника на одну годину вперед.

Два рази на рік стрілки годинників переводяться на годину в більш ніж 100 країнах світу. Українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня. Тож цього року годинники переведуть в ніч з 28 на 29 березня о 3 ранку на одну годину вперед, - пише "24 канал".

Через те, що людям треба вставати на годину раніше – це особливо важко сприймається організмом. Часто звучать скарги на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. Найбільше годинну зміну в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми з кров'яним тиском та захворювання серця – їм треба бути особливо уважними.

Експерти радять починати адаптовуватися хоча б за тиждень до переведення годинників.

Як легко перейти на літній час: поради

1. Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.

2. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.

3. Ідеальна температура для сну – не більше 18-20 градусів за Цельсієм.

4. Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями.

5. Вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном.

6. Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.

7. Перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку.

8. Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь робочий день.

9. Легко прожене сонливість контрастний душ.



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Теги: літній час, перехід на час, Україна
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