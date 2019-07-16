В ресторації «Брама» у Луцьку -30% на піцу для глядачів «PremierCity»*

Для любителів фільмів та піци кінотеатр «PremierCity» та ресторація «Брама» презентує ексклюзивну акційну пропозицію. Придбавши квиток на будь-який фільм в «PremierCity», кожен глядач отримує купон з 30 відсотками знижки на піцу у ресторації «Брама».Про це повідомляє пресслужба закладу.«Переглянувши фільм чи мультик, чому б не поласувати піцою у компанії друзів?! Або влаштувавши сімейний похід у кіно, завершити його посиденьками у «Брамі» та смакуванням улюбленої піци. Вигідно та смачно!», – розповіли в дирекції ТРЦ «ПортCity».В ресторації «Брама» наголошують, що один купон = знижка 30% на одну піцу. Ця пропозиція не сумується з іншими акціями закладу. Купон діє до 1 квітня 2020 року.