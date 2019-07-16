В ресторації «Брама» у Луцьку -30% на піцу для глядачів «PremierCity»*
Сьогодні, 11:20
Для любителів фільмів та піци кінотеатр «PremierCity» та ресторація «Брама» презентує ексклюзивну акційну пропозицію. Придбавши квиток на будь-який фільм в «PremierCity», кожен глядач отримує купон з 30 відсотками знижки на піцу у ресторації «Брама».
Про це повідомляє пресслужба закладу.
«Переглянувши фільм чи мультик, чому б не поласувати піцою у компанії друзів?! Або влаштувавши сімейний похід у кіно, завершити його посиденьками у «Брамі» та смакуванням улюбленої піци. Вигідно та смачно!», – розповіли в дирекції ТРЦ «ПортCity».
В ресторації «Брама» наголошують, що один купон = знижка 30% на одну піцу. Ця пропозиція не сумується з іншими акціями закладу. Купон діє до 1 квітня 2020 року.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
«Переглянувши фільм чи мультик, чому б не поласувати піцою у компанії друзів?! Або влаштувавши сімейний похід у кіно, завершити його посиденьками у «Брамі» та смакуванням улюбленої піци. Вигідно та смачно!», – розповіли в дирекції ТРЦ «ПортCity».
В ресторації «Брама» наголошують, що один купон = знижка 30% на одну піцу. Ця пропозиція не сумується з іншими акціями закладу. Купон діє до 1 квітня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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