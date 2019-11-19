Пояснили, чому у луцькій лікарні пацієнти мусять платити за обстеження на томографі
Сьогодні, 10:41
В Луцькій міській клінічній лікарні пояснили, чому пацієнти мусять платити за обстеження на обладнанні, придбаному за гроші з державного бюджету, в тому числі на томографі. Справа в дорогому обслуговуванні цієї апаратури.
Про це в інтерв’ю «Першому» розповіла директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич.
«Будь-яке дороговартісне обладнання потребує технічного нагляду. Робити його можуть лише певні сертифіковані компанії. За один огляд комп’ютерного томографа ми повинні заплатити 26 тисяч гривень, а їх потрібно 2-3 на рік. Без цього ми не маємо права використовувати це обладнання. І це ще за умови, що нічого не зламалось», - зазначила очільниця лікарні.
«А ще розхідні матеріали. Та ж плівка, один аркуш якої коштує 80 гривень. Метрологія та стандартизація обходиться закладу у 1,5 мільйони гривень на рік», - додала вона.
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Про це в інтерв’ю «Першому» розповіла директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич.
«Будь-яке дороговартісне обладнання потребує технічного нагляду. Робити його можуть лише певні сертифіковані компанії. За один огляд комп’ютерного томографа ми повинні заплатити 26 тисяч гривень, а їх потрібно 2-3 на рік. Без цього ми не маємо права використовувати це обладнання. І це ще за умови, що нічого не зламалось», - зазначила очільниця лікарні.
«А ще розхідні матеріали. Та ж плівка, один аркуш якої коштує 80 гривень. Метрологія та стандартизація обходиться закладу у 1,5 мільйони гривень на рік», - додала вона.
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