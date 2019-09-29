На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух
Сьогодні, 15:09
Цистерна з олією перекинулася на трасі Дніпро-Запоріжжя.
Про цеповідомляє журналіст ТСН з місця аварії.
Кілька тонн пахучої рідини розлилося по дорозі. Крім того, ціле масляне озеро утворилося на узбіччі. Рух трасою - ускладнений, відкрита лише одна смуга.
Зазначається, що водій вантажівки не постраждав. Дивом минулося без серйозних наслідків, адже цистерна вилетіла на зустрічну смугу і перекинулася на бік.
За попередніми даними, у вантажівки під час руху розірвалося колесо.
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Про цеповідомляє журналіст ТСН з місця аварії.
Кілька тонн пахучої рідини розлилося по дорозі. Крім того, ціле масляне озеро утворилося на узбіччі. Рух трасою - ускладнений, відкрита лише одна смуга.
Зазначається, що водій вантажівки не постраждав. Дивом минулося без серйозних наслідків, адже цистерна вилетіла на зустрічну смугу і перекинулася на бік.
За попередніми даними, у вантажівки під час руху розірвалося колесо.
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