На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух





Про цеповідомляє журналіст



Кілька тонн пахучої рідини розлилося по дорозі. Крім того, ціле масляне озеро утворилося на узбіччі. Рух трасою - ускладнений, відкрита лише одна смуга.



Зазначається, що водій вантажівки не постраждав. Дивом минулося без серйозних наслідків, адже цистерна вилетіла на зустрічну смугу і перекинулася на бік.



За попередніми даними, у вантажівки під час руху розірвалося колесо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цистерна з олією перекинулася на трасі Дніпро-Запоріжжя.Про цеповідомляє журналіст ТСН з місця аварії.Кілька тонн пахучої рідини розлилося по дорозі. Крім того, ціле масляне озеро утворилося на узбіччі. Рух трасою - ускладнений, відкрита лише одна смуга.Зазначається, що водій вантажівки не постраждав. Дивом минулося без серйозних наслідків, адже цистерна вилетіла на зустрічну смугу і перекинулася на бік.За попередніми даними, у вантажівки під час руху розірвалося колесо.

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