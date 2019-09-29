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На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух

На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух
Цистерна з олією перекинулася на трасі Дніпро-Запоріжжя.

Про цеповідомляє журналіст ТСН з  місця аварії.

Кілька тонн пахучої рідини розлилося по дорозі. Крім того, ціле масляне озеро утворилося на узбіччі. Рух трасою - ускладнений, відкрита лише одна смуга.

Зазначається, що водій вантажівки не постраждав. Дивом минулося без серйозних наслідків, адже цистерна вилетіла на зустрічну смугу і перекинулася на бік.

За попередніми даними, у вантажівки під час руху розірвалося колесо.

На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух
На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух

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Теги: вантажівка, траса, аварія
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