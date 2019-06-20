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Не було пульсу і не подавав ознак життя: у Луцьку патрульні врятували чоловіка. ВІДЕО

Не було пульсу і не подавав ознак життя: у Луцьку патрульні врятували чоловіка. ВІДЕО
У Луцьку патрульні рятували чоловіка, який так перебрав алкоголю, що ледь не помер.

Інцидент трапився 3 березня близько 17-ї години, - пише патрульна поліція Волинської області.

Так, до патрульних біля Центрального ринку, звернулась жінка та попросила допомоги. За її словами, двоє чоловіків дуже перебрали алкоголю і не могли самостійно пересуватись.

Патрульні виявили біля одного із закладів на ринку двох громадян: один з них сидів, другий лежав без свідомості на землі.

“Ознак життя інший чоловік не подавав, пульсу не було, на слова не реагував“, - розповідає інспектор Юрій Костевко, який був на місці події.

Йому негайно зробили непрямий масаж серця.

"Буквально після п’ятого натискання чоловік почав дихати, тож ми повернули його в стабільне положення і підтримували до прибуття медиків. За цей час встигли почути про себе чимало поганих слів", - продовжує патрульний.

"Другого чоловіка також привели до тями, помили, дали води", - додає Олександр Лісінський з відділу моніторингу.

Далі патрульні викликали швидку допомогу, яка забрала осіб до медзакладу.



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Теги: патрульні, Луцьк, порятунок
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