Не було пульсу і не подавав ознак життя: у Луцьку патрульні врятували чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 17:38
У Луцьку патрульні рятували чоловіка, який так перебрав алкоголю, що ледь не помер.
Інцидент трапився 3 березня близько 17-ї години, - пише патрульна поліція Волинської області.
Так, до патрульних біля Центрального ринку, звернулась жінка та попросила допомоги. За її словами, двоє чоловіків дуже перебрали алкоголю і не могли самостійно пересуватись.
Патрульні виявили біля одного із закладів на ринку двох громадян: один з них сидів, другий лежав без свідомості на землі.
“Ознак життя інший чоловік не подавав, пульсу не було, на слова не реагував“, - розповідає інспектор Юрій Костевко, який був на місці події.
Йому негайно зробили непрямий масаж серця.
"Буквально після п’ятого натискання чоловік почав дихати, тож ми повернули його в стабільне положення і підтримували до прибуття медиків. За цей час встигли почути про себе чимало поганих слів", - продовжує патрульний.
"Другого чоловіка також привели до тями, помили, дали води", - додає Олександр Лісінський з відділу моніторингу.
Далі патрульні викликали швидку допомогу, яка забрала осіб до медзакладу.
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Інцидент трапився 3 березня близько 17-ї години, - пише патрульна поліція Волинської області.
Так, до патрульних біля Центрального ринку, звернулась жінка та попросила допомоги. За її словами, двоє чоловіків дуже перебрали алкоголю і не могли самостійно пересуватись.
Патрульні виявили біля одного із закладів на ринку двох громадян: один з них сидів, другий лежав без свідомості на землі.
“Ознак життя інший чоловік не подавав, пульсу не було, на слова не реагував“, - розповідає інспектор Юрій Костевко, який був на місці події.
Йому негайно зробили непрямий масаж серця.
"Буквально після п’ятого натискання чоловік почав дихати, тож ми повернули його в стабільне положення і підтримували до прибуття медиків. За цей час встигли почути про себе чимало поганих слів", - продовжує патрульний.
"Другого чоловіка також привели до тями, помили, дали води", - додає Олександр Лісінський з відділу моніторингу.
Далі патрульні викликали швидку допомогу, яка забрала осіб до медзакладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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