Не було пульсу і не подавав ознак життя: у Луцьку патрульні врятували чоловіка. ВІДЕО

У Луцьку патрульні рятували чоловіка, який так перебрав алкоголю, що ледь не помер.Інцидент трапився 3 березня близько 17-ї години, - пише патрульна поліція Волинської області.Так, до патрульних біля Центрального ринку, звернулась жінка та попросила допомоги. За її словами, двоє чоловіків дуже перебрали алкоголю і не могли самостійно пересуватись.Патрульні виявили біля одного із закладів на ринку двох громадян: один з них сидів, другий лежав без свідомості на землі.“Ознак життя інший чоловік не подавав, пульсу не було, на слова не реагував“, - розповідає інспектор, який був на місці події.Йому негайно зробили непрямий масаж серця."Буквально після п’ятого натискання чоловік почав дихати, тож ми повернули його в стабільне положення і підтримували до прибуття медиків. За цей час встигли почути про себе чимало поганих слів", - продовжує патрульний."Другого чоловіка також привели до тями, помили, дали води", - додає Олександр Лісінський з відділу моніторингу.Далі патрульні викликали швидку допомогу, яка забрала осіб до медзакладу.