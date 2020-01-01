Волинянка потрапила під колеса легковика на пішохідному переході
Сьогодні, 11:46
У Нововолинську на вулиці Луцькій автомобіль ВАЗ 2107 збив перехожу.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 4 березня, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував 61-річний житель Володимир-Волинського району. Попередньо, водій наїхав на пішохода, 55-річну місцеву жительку, котра переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології центральної районної лікарні.
За фактом ДТП слідчі Нововолинського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 4 березня, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом авто перебував 61-річний житель Володимир-Волинського району. Попередньо, водій наїхав на пішохода, 55-річну місцеву жительку, котра переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології центральної районної лікарні.
За фактом ДТП слідчі Нововолинського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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