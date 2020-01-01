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Волинянка потрапила під колеса легковика на пішохідному переході

Волинянка потрапила під колеса легковика на пішохідному переході
У Нововолинську на вулиці Луцькій автомобіль ВАЗ 2107 збив перехожу.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 4 березня, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом авто перебував 61-річний житель Володимир-Волинського району. Попередньо, водій наїхав на пішохода, 55-річну місцеву жительку, котра переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології центральної районної лікарні.

За фактом ДТП слідчі Нововолинського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: авто, аварія
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