Затисло в кабіні під час аварії: у Луцьку рятувальники «вирізали» водія вантажівки. ФОТО 18+

У Луцьку рятувальники деблокували водія автомобіля, який потрапив у ДТП.6 березня о 02:10 в місті Луцьку на вулиці Львівській (на виїзді з міста) внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Mercedes з деревом трапилася дорожньо-транспортна пригода, інформує ДСНС.Пасажир покинув автомобіль самостійно, водія автомобіля затиснуло всередині деформованими конструкціями кабіни.На місце події прибула група рятувальних робіт аварійно-рятувального загону, 1-ї та 2-ї Державних пожежно-рятувальних частин Луцька управління ДСНС у Волинській області. Особовий склад 1-ї ДПРЧ за допомогою лебідки на пожежній автоцистерні МАЗ відтягнув автомобіль на один метр від дерева, з яким відбулось зіткнення, для доступу рятувальників до вантажівки.За допомогою сучасного аварійно-рятувального обладнання на автомобілі фахівці ДСНС оперативно деблокували потерпілого водія з кабіни та передали його працівникам швидкої допомоги.Рятувальна операція завершилась о 3:45.