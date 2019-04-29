Затисло в кабіні під час аварії: у Луцьку рятувальники «вирізали» водія вантажівки. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:10
У Луцьку рятувальники деблокували водія автомобіля, який потрапив у ДТП.
6 березня о 02:10 в місті Луцьку на вулиці Львівській (на виїзді з міста) внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Mercedes з деревом трапилася дорожньо-транспортна пригода, інформує ДСНС.
Пасажир покинув автомобіль самостійно, водія автомобіля затиснуло всередині деформованими конструкціями кабіни.
На місце події прибула група рятувальних робіт аварійно-рятувального загону, 1-ї та 2-ї Державних пожежно-рятувальних частин Луцька управління ДСНС у Волинській області. Особовий склад 1-ї ДПРЧ за допомогою лебідки на пожежній автоцистерні МАЗ відтягнув автомобіль на один метр від дерева, з яким відбулось зіткнення, для доступу рятувальників до вантажівки.
За допомогою сучасного аварійно-рятувального обладнання на автомобілі фахівці ДСНС оперативно деблокували потерпілого водія з кабіни та передали його працівникам швидкої допомоги.
Рятувальна операція завершилась о 3:45.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
6 березня о 02:10 в місті Луцьку на вулиці Львівській (на виїзді з міста) внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Mercedes з деревом трапилася дорожньо-транспортна пригода, інформує ДСНС.
Пасажир покинув автомобіль самостійно, водія автомобіля затиснуло всередині деформованими конструкціями кабіни.
На місце події прибула група рятувальних робіт аварійно-рятувального загону, 1-ї та 2-ї Державних пожежно-рятувальних частин Луцька управління ДСНС у Волинській області. Особовий склад 1-ї ДПРЧ за допомогою лебідки на пожежній автоцистерні МАЗ відтягнув автомобіль на один метр від дерева, з яким відбулось зіткнення, для доступу рятувальників до вантажівки.
За допомогою сучасного аварійно-рятувального обладнання на автомобілі фахівці ДСНС оперативно деблокували потерпілого водія з кабіни та передали його працівникам швидкої допомоги.
Рятувальна операція завершилась о 3:45.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Порятунок собаки у Луцьку: школяр розповів, як витягали тварину з величезної ями. ВІДЕО
Сьогодні, 09:33
Затисло в кабіні під час аварії: у Луцьку рятувальники «вирізали» водія вантажівки. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:10
6 березня – Преподобного Афанасія: хто святкує день ангела та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:00
Долар і євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 6 березня
Сьогодні, 08:43
Медіа