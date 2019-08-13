Показали, який вигляд після реконструкції матиме центральна площа і парк у Ковелі

У Ковелі містобудівна рада підтримала концепцію реконструкції центральної площі та парку.Про це інформує Ковельська міська рада.Повністю оновити пропонують площу. На її центральній частині розмістити пішохідний фонтан, по периметру - місця для відпочинку, поєднані з озелененням та освітленням.Як відомо, до хорошої справи вирішив долучитись і народний депутат України Степан Івахів. На День міста він презентував сертифікат на будівництво фонтану.Пам’ятник Лесі Українці відповідно встановлять при вході у парк на невеликому підвищенні. До слова, ідею перенесення монумента підтримав і його автор, скульптор.За фонтаном у планах - місце для головної ялинки міста.Головний архітекторрозповіла, що у подальшому у Ковелі планують створити багатофункціонального парк, в якому будуть облаштовані зони відпочинку для різновікових груп. Кожен зможе знайти собі улюблене місце і з користю провести час. Особлива увага буде приділена дітворі. На них чекає містечко з атракціонами та майданчиками, а також відкриття дитячого кафе.Для молоді облаштують зони тихого та активного відпочинку. Любителям спорту підготують місця для настільних ігор та скейт-зону. Звісно, попрацюють і над дизайном озеленення. Старі, хворі дерева видалять, а на їх місці з’являться нові насадження різної ярусності. Планується повна реконструкція існуючих алей та їх мощення, встановлення сучасного освітлення.Реалізовуватись проєкт буде поетапно, впродовж кількох років. Містобудівна рада, запропоновану концепцію змін підтримала одноголосно.