Показали, який вигляд після реконструкції матиме центральна площа і парк у Ковелі
Сьогодні, 13:24
У Ковелі містобудівна рада підтримала концепцію реконструкції центральної площі та парку.
Про це інформує Ковельська міська рада.
Повністю оновити пропонують площу. На її центральній частині розмістити пішохідний фонтан, по периметру - місця для відпочинку, поєднані з озелененням та освітленням.
Як відомо, до хорошої справи вирішив долучитись і народний депутат України Степан Івахів. На День міста він презентував сертифікат на будівництво фонтану.
Пам’ятник Лесі Українці відповідно встановлять при вході у парк на невеликому підвищенні. До слова, ідею перенесення монумента підтримав і його автор, скульптор.
За фонтаном у планах - місце для головної ялинки міста.
Головний архітектор Людмила Мурай розповіла, що у подальшому у Ковелі планують створити багатофункціонального парк, в якому будуть облаштовані зони відпочинку для різновікових груп. Кожен зможе знайти собі улюблене місце і з користю провести час. Особлива увага буде приділена дітворі. На них чекає містечко з атракціонами та майданчиками, а також відкриття дитячого кафе.
Для молоді облаштують зони тихого та активного відпочинку. Любителям спорту підготують місця для настільних ігор та скейт-зону. Звісно, попрацюють і над дизайном озеленення. Старі, хворі дерева видалять, а на їх місці з’являться нові насадження різної ярусності. Планується повна реконструкція існуючих алей та їх мощення, встановлення сучасного освітлення.
Реалізовуватись проєкт буде поетапно, впродовж кількох років. Містобудівна рада, запропоновану концепцію змін підтримала одноголосно.
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Про це інформує Ковельська міська рада.
Повністю оновити пропонують площу. На її центральній частині розмістити пішохідний фонтан, по периметру - місця для відпочинку, поєднані з озелененням та освітленням.
Як відомо, до хорошої справи вирішив долучитись і народний депутат України Степан Івахів. На День міста він презентував сертифікат на будівництво фонтану.
Пам’ятник Лесі Українці відповідно встановлять при вході у парк на невеликому підвищенні. До слова, ідею перенесення монумента підтримав і його автор, скульптор.
За фонтаном у планах - місце для головної ялинки міста.
Головний архітектор Людмила Мурай розповіла, що у подальшому у Ковелі планують створити багатофункціонального парк, в якому будуть облаштовані зони відпочинку для різновікових груп. Кожен зможе знайти собі улюблене місце і з користю провести час. Особлива увага буде приділена дітворі. На них чекає містечко з атракціонами та майданчиками, а також відкриття дитячого кафе.
Для молоді облаштують зони тихого та активного відпочинку. Любителям спорту підготують місця для настільних ігор та скейт-зону. Звісно, попрацюють і над дизайном озеленення. Старі, хворі дерева видалять, а на їх місці з’являться нові насадження різної ярусності. Планується повна реконструкція існуючих алей та їх мощення, встановлення сучасного освітлення.
Реалізовуватись проєкт буде поетапно, впродовж кількох років. Містобудівна рада, запропоновану концепцію змін підтримала одноголосно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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