На Волині повісився 27-річний хлопець





Про це інформує



Друзі розповіли, що хлопець важко переживав смерть бабусі, яка найбільше піклувалась про нього. Бабуся померла 28 лютого, відтоді на його аватарці у facebook з’явилася жалобна свічка.



Навчався у другій нововолинській школі й у електромеханічному коледжі (бюджетна форма).



Звик усе робити сам, бабуся навчила куховарити. Коли був у Польщі на заробітках, готував товаришам смачнющі супи, запіканки, підливи.



А раніше працював у депо – вантажно-транспортному підрозділі ДП “Волиньвуглля”.



Рідні кажуть, що напередодні ніщо не віщувало такої біди. Та й останній допис – жарт із інтернету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч проти 6 березня наклав на себе руки 27-річний мешканець Нововолинська.Про це інформує Радар Друзі розповіли, що хлопець важко переживав смерть бабусі, яка найбільше піклувалась про нього. Бабуся померла 28 лютого, відтоді на його аватарці у facebook з’явилася жалобна свічка.Навчався у другій нововолинській школі й у електромеханічному коледжі (бюджетна форма).Звик усе робити сам, бабуся навчила куховарити. Коли був у Польщі на заробітках, готував товаришам смачнющі супи, запіканки, підливи.А раніше працював у депо – вантажно-транспортному підрозділі ДП “Волиньвуглля”.Рідні кажуть, що напередодні ніщо не віщувало такої біди. Та й останній допис – жарт із інтернету.

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