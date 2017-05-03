На Волині повісився 27-річний хлопець
Сьогодні, 15:02
У ніч проти 6 березня наклав на себе руки 27-річний мешканець Нововолинська.
Про це інформує Радар.
Друзі розповіли, що хлопець важко переживав смерть бабусі, яка найбільше піклувалась про нього. Бабуся померла 28 лютого, відтоді на його аватарці у facebook з’явилася жалобна свічка.
Навчався у другій нововолинській школі й у електромеханічному коледжі (бюджетна форма).
Звик усе робити сам, бабуся навчила куховарити. Коли був у Польщі на заробітках, готував товаришам смачнющі супи, запіканки, підливи.
А раніше працював у депо – вантажно-транспортному підрозділі ДП “Волиньвуглля”.
Рідні кажуть, що напередодні ніщо не віщувало такої біди. Та й останній допис – жарт із інтернету.
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Про це інформує Радар.
Друзі розповіли, що хлопець важко переживав смерть бабусі, яка найбільше піклувалась про нього. Бабуся померла 28 лютого, відтоді на його аватарці у facebook з’явилася жалобна свічка.
Навчався у другій нововолинській школі й у електромеханічному коледжі (бюджетна форма).
Звик усе робити сам, бабуся навчила куховарити. Коли був у Польщі на заробітках, готував товаришам смачнющі супи, запіканки, підливи.
А раніше працював у депо – вантажно-транспортному підрозділі ДП “Волиньвуглля”.
Рідні кажуть, що напередодні ніщо не віщувало такої біди. Та й останній допис – жарт із інтернету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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