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На Волині повісився 27-річний хлопець

На Волині повісився 27-річний хлопець
У ніч проти 6 березня наклав на себе руки 27-річний мешканець Нововолинська.

Про це інформує Радар.

Друзі розповіли, що хлопець важко переживав смерть бабусі, яка найбільше піклувалась про нього. Бабуся померла 28 лютого, відтоді на його аватарці у facebook з’явилася жалобна свічка.

Навчався у другій нововолинській школі й у електромеханічному коледжі (бюджетна форма).

Звик усе робити сам, бабуся навчила куховарити. Коли був у Польщі на заробітках, готував товаришам смачнющі супи, запіканки, підливи.

А раніше працював у депо – вантажно-транспортному підрозділі ДП “Волиньвуглля”.

Рідні кажуть, що напередодні ніщо не віщувало такої біди. Та й останній допис – жарт із інтернету.
На Волині повісився 27-річний хлопець


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Теги: самогубство, смерть, Нововолинськ
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