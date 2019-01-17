вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку 8 годин оперували дитину зі Сходу з пухлиною головного мозку

У Луцьку 8 годин оперували дитину зі Сходу з пухлиною головного мозку
У обласній дитячій лікарні Волині протігом лише одного дня (5 березня)
здійснили 20 операцій.

Про це повідомляє пресслужба медзакладу.

Інформують, зокрема, що серед планових операцій – складна нейрохірургічна у пацієнта із Східної України тривалістю понад 8 годин з приводу пухлини головного мозку складної локалізації – новоутворення ІV шлуночка.

Зрештою, після операції хлопчика у свідомості без видимих неврологічних порушень перевели у профільне дитяче нейрохірургічне відділення.

Ще одну складну операцію здійснила бригада дитячих хірургів з приводу об’ємного злоякісного новоутвору нирки з повним видаленням органу та уражених тканин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: операція, Схід, Луцьк, лікарня, пухлина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
У Луцьку 8 годин оперували дитину зі Сходу з пухлиною головного мозку
Сьогодні, 18:16
Пасажир таксі у Луцьку погрожував водієві пістолетом
Сьогодні, 17:27
На Тернопільщині – автотроща з потерпілими
Сьогодні, 16:55
У Луцьку в під’їзді напали на чоловіка та вкрали 50 тисяч доларів
Сьогодні, 16:18
У Луцьку відбудеться бал «Impreza Lubarta»
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
У Луцьку прооперували двох жінок з величезними пухлинами. ФОТО 18+ У Луцьку прооперували двох жінок з величезними пухлинами. ФОТО 18+
17 січень, 2019, 13:09
Луцькому художнику успішно видалили пухлину. ФОТО Луцькому художнику успішно видалили пухлину. ФОТО
23 листопад, 2018, 18:47
У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО
14 вересень, 2018, 09:38
Лікар з Луцька безкоштовно оперуватиме онкохворих Лікар з Луцька безкоштовно оперуватиме онкохворих
16 лютий, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку 8 годин оперували дитину зі Сходу з пухлиною головного мозку
Сьогодні, 18:16
 0
Пасажир таксі у Луцьку погрожував водієві пістолетом
Сьогодні, 17:27
 0
На Тернопільщині – автотроща з потерпілими
Сьогодні, 16:55
 0
У Луцьку в під’їзді напали на чоловіка та вкрали 50 тисяч доларів
Сьогодні, 16:18
 0
У Луцьку відбудеться бал «Impreza Lubarta»
Сьогодні, 15:44
 0
Медіа
відео
1/8