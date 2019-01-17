У Луцьку 8 годин оперували дитину зі Сходу з пухлиною головного мозку



здійснили 20 операцій.



Про це повідомляє пресслужба медзакладу.



Інформують, зокрема, що серед планових операцій – складна нейрохірургічна у пацієнта із Східної України тривалістю понад 8 годин з приводу пухлини головного мозку складної локалізації – новоутворення ІV шлуночка.



Зрештою, після операції хлопчика у свідомості без видимих неврологічних порушень перевели у профільне дитяче нейрохірургічне відділення.



Ще одну складну операцію здійснила бригада дитячих хірургів з приводу об’ємного злоякісного новоутвору нирки з повним видаленням органу та уражених тканин.

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