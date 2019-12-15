Луцькі баскетболісти програли у матчі з франківською «Говерлою»





Матч Вищої ліги відбувся 8 березня у Луцьку в ОДЮСШ, -



Перші очки у матчі забили гості – з-під щита закинув Калашніков. Завдяки «трьосі» Коцька лучани вперше у поєдинку вийшли вперед. Загалом на початках гра була рівною – за п’ять хвилин команди влучили по 10 очок. А зрівняв рахунок центровий «Старого Луцька» Дейна, влучивши з-за дуги. Відзначимо момент, коли команди обмінялися «трьохами»: Калашнікову відповів Крамар. За дві хвилини до завершення чверті Соловйов дальнім кидком зробив +6 для «Говерли». Перша чверть завершилася з рахунком 17:24 на користь гостей.



На старті другої чверті лучани одразу ж скоротили відставання до -2. «Говерла» невдовзі знову відірвалася у рахунку, але Глушко «трьохою» скоротив відставання лучан, а Співак кидком з середньої зробив це відставання мінімальним. Вже у наступній атаці Дейна вдруге у матчі влучив здалеку, що дозволило вийти вперед – 30:28. Після тайм-ауту гості зібралися і видали серію 8:0, повернувши шестиочкову перевагу. За дві хвилини до великої перерви Швагринський та Прозапас влучили здалеку та вкотре скоротили відставання до мінімуму. Ще одною «трьохою» після тайм-ауту Прозапас вивів «Старий Луцьк» вперед. На велику перерву команди пішли за рахунку 45:43.



Після перерви Коцько одразу ж влучив здалеку, але далі у лучан були проблеми з «трьохами». Гості зуміли цим скористатися, вкотре вийшовши вперед. У «Говерли» найактивнішим був Калашніков, який регулярно набирав очки. Гойдалки у матчі продовжувалися, адже «Старий Луцьк» знову вийшов вперед. Перед фінальною чвертю «Старий Луцьк» мав перевагу у два очки – 65:63.



На початку четвертої десятихвилинки при трьохочоковій спробі Співак сфолив на Соловйові і змушений був покинути маданчик, адже це для нього був п’ятий фол. Відзначимо, що гравець «Говерли» реалізував усі кидки з лінії. Гра була нервовою для вболівальників обох команд, адже вони почергово виходили вперед. За п’ять хвилин до фінальної сирени Калашніков влучив здалеку, зробивши перевагу для гостей +5. Дейна черговим влучанням здалеку скоротив відставання до -1 майже за три хвилини до закінчення гри. А вже в наступній атаці той же Дейна влучив ендван, вивівши «Старий Луцьк» вперед. На майданчику творилося щось божевільне: за хвилини до фінальної сирени Тимофійчук «трьохою» вивів гостей вперед. Натомість за три секунди до сирени Гуцалюк забив з проходу і вивів лучан вперед – 82:81. Івано-франкцівці взяли тайм-аут, після якого просто з неймовірного розіграшу вирвали перемогу – 82:83.



Найрезультативнішим у «Старого Луцька» став Максим Дейна, в активі якого 19 очок, також відзначимо Володимира Коцька, який оформив дабл-дабл (11 очок, 10 підбирань).



Вже завтра команди зіграють дургий матч спарки, початок о 12.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нервовому матчі, коли перевага щомиті переходила від однієї команди до іншої, баскетбольний клуб «Старий Луцьк» втратив перемогу над «Говерлою» з Івано-Франківська на останніх секундах – 82:83.Матч Вищої ліги відбувся 8 березня у Луцьку в ОДЮСШ, - пише ІА Волинські новини.Перші очки у матчі забили гості – з-під щита закинув Калашніков. Завдяки «трьосі» Коцька лучани вперше у поєдинку вийшли вперед. Загалом на початках гра була рівною – за п’ять хвилин команди влучили по 10 очок. А зрівняв рахунок центровий «Старого Луцька» Дейна, влучивши з-за дуги. Відзначимо момент, коли команди обмінялися «трьохами»: Калашнікову відповів Крамар. За дві хвилини до завершення чверті Соловйов дальнім кидком зробив +6 для «Говерли». Перша чверть завершилася з рахунком 17:24 на користь гостей.На старті другої чверті лучани одразу ж скоротили відставання до -2. «Говерла» невдовзі знову відірвалася у рахунку, але Глушко «трьохою» скоротив відставання лучан, а Співак кидком з середньої зробив це відставання мінімальним. Вже у наступній атаці Дейна вдруге у матчі влучив здалеку, що дозволило вийти вперед – 30:28. Після тайм-ауту гості зібралися і видали серію 8:0, повернувши шестиочкову перевагу. За дві хвилини до великої перерви Швагринський та Прозапас влучили здалеку та вкотре скоротили відставання до мінімуму. Ще одною «трьохою» після тайм-ауту Прозапас вивів «Старий Луцьк» вперед. На велику перерву команди пішли за рахунку 45:43.Після перерви Коцько одразу ж влучив здалеку, але далі у лучан були проблеми з «трьохами». Гості зуміли цим скористатися, вкотре вийшовши вперед. У «Говерли» найактивнішим був Калашніков, який регулярно набирав очки. Гойдалки у матчі продовжувалися, адже «Старий Луцьк» знову вийшов вперед. Перед фінальною чвертю «Старий Луцьк» мав перевагу у два очки – 65:63.На початку четвертої десятихвилинки при трьохочоковій спробі Співак сфолив на Соловйові і змушений був покинути маданчик, адже це для нього був п’ятий фол. Відзначимо, що гравець «Говерли» реалізував усі кидки з лінії. Гра була нервовою для вболівальників обох команд, адже вони почергово виходили вперед. За п’ять хвилин до фінальної сирени Калашніков влучив здалеку, зробивши перевагу для гостей +5. Дейна черговим влучанням здалеку скоротив відставання до -1 майже за три хвилини до закінчення гри. А вже в наступній атаці той же Дейна влучив ендван, вивівши «Старий Луцьк» вперед. На майданчику творилося щось божевільне: за хвилини до фінальної сирени Тимофійчук «трьохою» вивів гостей вперед. Натомість за три секунди до сирени Гуцалюк забив з проходу і вивів лучан вперед – 82:81. Івано-франкцівці взяли тайм-аут, після якого просто з неймовірного розіграшу вирвали перемогу – 82:83.Найрезультативнішим у «Старого Луцька» став Максим Дейна, в активі якого 19 очок, також відзначимо Володимира Коцька, який оформив дабл-дабл (11 очок, 10 підбирань).Вже завтра команди зіграють дургий матч спарки, початок о 12.00.

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