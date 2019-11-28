У чоловіка з Волині вкрали автівку на Рівненщині

На п’ятий день після звільнення з колонії житель Рівненського району викрав авто у волинянина.46-річний уродженець Волинської області, який нині проживає у селі Волошки, уранці 7 березня пішов на роботу у цьому ж селі. У дворі свого господарства безпечно залишив ВАЗ 2105 разом із ключами, - пише ГУНП у Рівненській області.Через деякий час односелець помітив на вулиці знайому ВАЗівку, тож зателефонував до власника, щоб запитати, чому той не на роботі. Однак, як з’ясувалося, той – працює, а за кермом – новий «водій». Чоловік про викрадення авто повідомив до поліції, зазначивши напрямок руху.Далі патрульна поліція перекрили шляхи виїзду і зупинили викрадача поблизу села Нова Любомирка.«Керманичем» виявився 42-річний житель села Волошки. Другого березня чоловік умовно-достроково звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Крім того, зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння: «драгер» показав 2,2 проміле.«Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вчора йому повідомили про підозру у вчиненні незаконного заволодіння транспортним засобом за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою», — повідомив т.в.о. начальника Рівненського районного відділення поліціїТож тепер жителю Волошок загрожує ув’язнення: від п’яти до восьми років.