У пожежі на Волині загинула бабуся





Зазначається, що 9 березня о 10:20 надійшла інформація про пожежу, що виникла близько 6-ої години, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Під час пожежі, що, імовірно, трапилася через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, виявили тіло 85-річної пенсіонерки.



Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підкормілля Любешівського району у пожежі загинула пенсіонерка.Зазначається, що 9 березня о 10:20 надійшла інформація про пожежу, що виникла близько 6-ої години, - пише У ДСНС України у Волинській області.Під час пожежі, що, імовірно, трапилася через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, виявили тіло 85-річної пенсіонерки.Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися.

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