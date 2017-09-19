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У пожежі на Волині загинула бабуся

У пожежі на Волині загинула бабуся
У селі Підкормілля Любешівського району у пожежі загинула пенсіонерка.

Зазначається, що 9 березня о 10:20 надійшла інформація про пожежу, що виникла близько 6-ої години, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Під час пожежі, що, імовірно, трапилася через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, виявили тіло 85-річної пенсіонерки.

Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися.

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Теги: пожежа, жінка, смерть
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