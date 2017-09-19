У пожежі на Волині загинула бабуся
Сьогодні, 10:17
У селі Підкормілля Любешівського району у пожежі загинула пенсіонерка.
Зазначається, що 9 березня о 10:20 надійшла інформація про пожежу, що виникла близько 6-ої години, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Під час пожежі, що, імовірно, трапилася через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, виявили тіло 85-річної пенсіонерки.
Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що 9 березня о 10:20 надійшла інформація про пожежу, що виникла близько 6-ої години, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Під час пожежі, що, імовірно, трапилася через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, виявили тіло 85-річної пенсіонерки.
Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки заробляє та чим багатий начальник митного поста «Ягодин»
Сьогодні, 10:35
Волинянці «зняли порчу» за 10 тисяч гривень
Сьогодні, 10:30
У пожежі на Волині загинула бабуся
Сьогодні, 10:17
Медіа