«Треба рятувати!»: підземелля луцького монастиря – у занедбаному стані. ФОТО
Сьогодні, 10:52
Показали, в якому стані зараз перебуває підземелля архітектурного комплексу Луцького братства.
Світлинами на своїй Facebook-сторінці поділився директор туристичного агентства «Патріот» Богдан Климчук, пише "Район.in.ua".
На фото видно, як приміщення закидали сміттям. А деякі ділянки старих підземних коридорів підтоплені. Вода також повна сміття та місцями сягає склепіння.
«Фотозвіт з підземель монастиря Луцького Братства. Треба рятувати!», – написав лучанин.
Довідко:
Архітектурний комплекс Луцького братства - комплекс історико-архітектурного ансамблю Луцького Братства Чесного Хреста, який складається із Хрестовоздвиженської церкви та монастирського приміщення; пам'ятки архітектури національного значення, розташовані в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк». Монастир розташований на вулиці Йова Кондзелевича під № 5, а церква — вулиці Данила Галицького під № 2. Комплекс стоїть на межі двох майданів — Братський Міст та майдану Ринок.
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Світлинами на своїй Facebook-сторінці поділився директор туристичного агентства «Патріот» Богдан Климчук, пише "Район.in.ua".
На фото видно, як приміщення закидали сміттям. А деякі ділянки старих підземних коридорів підтоплені. Вода також повна сміття та місцями сягає склепіння.
«Фотозвіт з підземель монастиря Луцького Братства. Треба рятувати!», – написав лучанин.
Довідко:
Архітектурний комплекс Луцького братства - комплекс історико-архітектурного ансамблю Луцького Братства Чесного Хреста, який складається із Хрестовоздвиженської церкви та монастирського приміщення; пам'ятки архітектури національного значення, розташовані в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк». Монастир розташований на вулиці Йова Кондзелевича під № 5, а церква — вулиці Данила Галицького під № 2. Комплекс стоїть на межі двох майданів — Братський Міст та майдану Ринок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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