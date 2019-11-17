«Треба рятувати!»: підземелля луцького монастиря – у занедбаному стані. ФОТО





Світлинами на своїй Facebook-сторінці поділився директор туристичного агентства «Патріот» Богдан Климчук, пише



На фото видно, як приміщення закидали сміттям. А деякі ділянки старих підземних коридорів підтоплені. Вода також повна сміття та місцями сягає склепіння.



«Фотозвіт з підземель монастиря Луцького Братства. Треба рятувати!», – написав лучанин.



Довідко:



Архітектурний комплекс Луцького братства - комплекс історико-архітектурного ансамблю Луцького Братства Чесного Хреста, який складається із Хрестовоздвиженської церкви та монастирського приміщення; пам'ятки архітектури національного значення, розташовані в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк». Монастир розташований на вулиці Йова Кондзелевича під № 5, а церква — вулиці Данила Галицького під № 2. Комплекс стоїть на межі двох майданів — Братський Міст та майдану Ринок.





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