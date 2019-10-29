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28-річному волинянину за боєприпаси «світить» до 7 років тюрми

28-річному волинянину за боєприпаси «світить» до 7 років тюрми
У Локачах поліцейські виявили та вилучили в 28-річного жителя цього ж району 50 набоїв.

Чоловіка зловили 9 березня по вулиці Миру, - пише ГУНП у Волинській області

За незаконне поводження з боєприпасами йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження з бойовими припасами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліція Волині нагадує, що людина, котра добровільно здасть до органів влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини звільняється від кримінальної відповідальності передбаченої частинами 1 і 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.


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Теги: набої, волинянин
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Коментарі 1
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А чому редакція ЗМІ ви не дописуєте, що цей чолов"яга колишній герой, учасник АТО/ООС, має нагороди і т.п.
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