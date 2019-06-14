На волинському митному посту в автівці знайшли контрабандний товар. ФОТО





Про це



Так, 6 березня, прямуючи з Республіки Білорусь в Україну, в зону митного контролю смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter. В результаті повного митного огляду в автомобілі виявили незаконні електронні тахеометри "SOKKIA", загальною вартістю 163 тисяч гривень.



Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.



Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Доманове» виявили незадекларовані електронні тахеометри загальною вартістю 163 тисяч гривень.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.Так, 6 березня, прямуючи з Республіки Білорусь в Україну, в зону митного контролю смугою руху «зелений коридор» заїхав автомобіль марки Mercedes-Benz Sprinter. В результаті повного митного огляду в автомобілі виявили незаконні електронні тахеометри "SOKKIA", загальною вартістю 163 тисяч гривень.Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом.

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