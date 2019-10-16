На Донбасі внаслідок обстрілів двоє бійців померли, одинадцятеро постраждали





Про це передає кореспондент



Кілька годин тому окупаційні війська із протитанкової керованої ракети поцілили у військову машину, в якій їхали наші захисники. Внаслідок обстрілу постраждали 11 українських бійців, їх евакуювали медичною службою. Ще двоє бійців померли.



Бойовики поцілили у вантажівку в районі Первомайського, поблизу населеного пункту Піски. Там же вранці був обстріл з гаубиць та мінометів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донеччині поблизу Авдіївки станом на 12:00 продовжуються обстріли.Про це передає кореспондент ТСН Кілька годин тому окупаційні війська із протитанкової керованої ракети поцілили у військову машину, в якій їхали наші захисники. Внаслідок обстрілу постраждали 11 українських бійців, їх евакуювали медичною службою. Ще двоє бійців померли.Бойовики поцілили у вантажівку в районі Первомайського, поблизу населеного пункту Піски. Там же вранці був обстріл з гаубиць та мінометів.

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