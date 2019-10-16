На Донбасі внаслідок обстрілів двоє бійців померли, одинадцятеро постраждали
Сьогодні, 13:40
На Донеччині поблизу Авдіївки станом на 12:00 продовжуються обстріли.
Про це передає кореспондент ТСН.
Кілька годин тому окупаційні війська із протитанкової керованої ракети поцілили у військову машину, в якій їхали наші захисники. Внаслідок обстрілу постраждали 11 українських бійців, їх евакуювали медичною службою. Ще двоє бійців померли.
Бойовики поцілили у вантажівку в районі Первомайського, поблизу населеного пункту Піски. Там же вранці був обстріл з гаубиць та мінометів.
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Про це передає кореспондент ТСН.
Кілька годин тому окупаційні війська із протитанкової керованої ракети поцілили у військову машину, в якій їхали наші захисники. Внаслідок обстрілу постраждали 11 українських бійців, їх евакуювали медичною службою. Ще двоє бійців померли.
Бойовики поцілили у вантажівку в районі Первомайського, поблизу населеного пункту Піски. Там же вранці був обстріл з гаубиць та мінометів.
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