Вручили приз першому переможцю акції «Купуй сардельки - вигравай IPhone» від ТМ «Забіяка»*

«Забіяка» Ірина Боблях.



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Перша переможниця розіграшу розповіла, що дуже задоволена подарунком, адже її чоловік давно мріяв про цю приставку.



«В мене чоловік про неї мріяв давним-давно. Тим паче, ми постійно смакуємо продуктами цієї компанії, і я сміливо усім рекомендую,бо це смачно і доступно», - каже пані Ірина.



Жінка додала, що реєструвала коди з кількох упаковок, втім, саме остання була для неї щасливою. Радість була подвійна: смачнющих сардельок скуштували та ще й подаруночок отримали.



До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.



Розіграші ще трьох приставок Sony PlayStation відбуватимуться щопонеділка у прямому ефірі на сторінці «Перший» у соціальній мережі фейсбук, окрім того всі коди, надіслані протягом березня, беруть участь у розіграші головного призу IPhone 11ProMax, який відбудеться 1 квітня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія щотижня протягом березня розігрує чотири ігрові приставки Sony PlayStation, а наприкінці місяця на учасників чекає головний приз - IPhone 11ProMax. У вівторок, 10 березня, перший приз отримала лучанкаПро це повідомляє Перший Перша переможниця розіграшу розповіла, що дуже задоволена подарунком, адже її чоловік давно мріяв про цю приставку.«В мене чоловік про неї мріяв давним-давно. Тим паче, ми постійно смакуємо продуктами цієї компанії, і я сміливо усім рекомендую,бо це смачно і доступно», - каже пані Ірина.Жінка додала, що реєструвала коди з кількох упаковок, втім, саме остання була для неї щасливою. Радість була подвійна: смачнющих сардельок скуштували та ще й подаруночок отримали.До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.Розіграші ще трьох приставок Sony PlayStation відбуватимуться щопонеділка у прямому ефірі на сторінці «Перший» у соціальній мережі фейсбук, окрім того всі коди, надіслані протягом березня, беруть участь у розіграші головного призу IPhone 11ProMax, який відбудеться 1 квітня.

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