Вручили приз першому переможцю акції «Купуй сардельки - вигравай IPhone» від ТМ «Забіяка»*
Сьогодні, 19:30
Компанія «Забіяка» щотижня протягом березня розігрує чотири ігрові приставки Sony PlayStation, а наприкінці місяця на учасників чекає головний приз - IPhone 11ProMax. У вівторок, 10 березня, перший приз отримала лучанка Ірина Боблях.
Про це повідомляє Перший.
Перша переможниця розіграшу розповіла, що дуже задоволена подарунком, адже її чоловік давно мріяв про цю приставку.
«В мене чоловік про неї мріяв давним-давно. Тим паче, ми постійно смакуємо продуктами цієї компанії, і я сміливо усім рекомендую,бо це смачно і доступно», - каже пані Ірина.
Жінка додала, що реєструвала коди з кількох упаковок, втім, саме остання була для неї щасливою. Радість була подвійна: смачнющих сардельок скуштували та ще й подаруночок отримали.
До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.
Розіграші ще трьох приставок Sony PlayStation відбуватимуться щопонеділка у прямому ефірі на сторінці «Перший» у соціальній мережі фейсбук, окрім того всі коди, надіслані протягом березня, беруть участь у розіграші головного призу IPhone 11ProMax, який відбудеться 1 квітня.
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Про це повідомляє Перший.
Перша переможниця розіграшу розповіла, що дуже задоволена подарунком, адже її чоловік давно мріяв про цю приставку.
«В мене чоловік про неї мріяв давним-давно. Тим паче, ми постійно смакуємо продуктами цієї компанії, і я сміливо усім рекомендую,бо це смачно і доступно», - каже пані Ірина.
Жінка додала, що реєструвала коди з кількох упаковок, втім, саме остання була для неї щасливою. Радість була подвійна: смачнющих сардельок скуштували та ще й подаруночок отримали.
До слова, умови акції дуже прості - купуєш упаковку будь-яких сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знаходиш на упаковці промостікер з кодом, наступний крок - реєструєш код на сайті promo.zabijaka.ua - ну а далі справа удачі.
Розіграші ще трьох приставок Sony PlayStation відбуватимуться щопонеділка у прямому ефірі на сторінці «Перший» у соціальній мережі фейсбук, окрім того всі коди, надіслані протягом березня, беруть участь у розіграші головного призу IPhone 11ProMax, який відбудеться 1 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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