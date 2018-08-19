Фруктовий сад та фонтан: як планували відновити замок Любарта





Про цеОлександр Котис.



"Посеред замку Любарта мав бути фонтан! А між Стировою і Владичою вежами — фруктовий сад. Саме таку ідею запропонували архітектори під час відновлення замку після сильного буревію у травні 1960 року. Ідею не реалізували, хоча фруктові дерева таки висадили, але в іншому місці замку", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На площі замку Любарта планували побудувати фонтан. Між Стировою і Владичою вежами хотіли висадити фруктовий сад.Про це пише на сторінці у фейсбуці очільник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради"Посеред замку Любарта мав бути фонтан! А між Стировою і Владичою вежами — фруктовий сад. Саме таку ідею запропонували архітектори під час відновлення замку після сильного буревію у травні 1960 року. Ідею не реалізували, хоча фруктові дерева таки висадили, але в іншому місці замку", - йдеться у дописі.

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