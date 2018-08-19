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Фруктовий сад та фонтан: як планували відновити замок Любарта

Фруктовий сад та фонтан: як планували відновити замок Любарта
На площі замку Любарта планували побудувати фонтан. Між Стировою і Владичою вежами хотіли висадити фруктовий сад.

Про це пише на сторінці у фейсбуці очільник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради Олександр Котис.

"Посеред замку Любарта мав бути фонтан! А між Стировою і Владичою вежами — фруктовий сад. Саме таку ідею запропонували архітектори під час відновлення замку після сильного буревію у травні 1960 року. Ідею не реалізували, хоча фруктові дерева таки висадили, але в іншому місці замку", - йдеться у дописі.

Фруктовий сад та фонтан: як планували відновити замок Любарта

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Теги: замок, ремонт, фонтан
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